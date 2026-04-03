Paraguay y Honduras respaldan a Panamá por retenciones de buques y piden respeto a normas marítimas internacionales

Paraguay y Honduras expresaron su respaldo a Panamá tras conocerse reportes sobre demoras y retenciones a embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos, una situación que ha generado pronunciamientos diplomáticos en la región. El Gobierno paraguayo emitió una declaración en la que condenó de forma categórica lo que calificó como hostigamiento comercial, señalando que las dilaciones y retenciones arbitrarias aplicadas a buques panameños son inaceptables. Según indicó, estas acciones constituyen una forma de presión que pone en riesgo el comercio internacional y afectan el normal desarrollo de las rutas marítimas. “Asimismo, reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a la hermana República de Panamá ante estas medidas perjudiciales e injustificadas”, expresó Paraguay en su pronunciamiento oficial.

Advertencia sobre impacto en el comercio global

Paraguay advirtió que este tipo de prácticas podría generar efectos adversos más allá del ámbito bilateral, al comprometer la fluidez del transporte marítimo y alterar la estabilidad de las cadenas de suministro a nivel global. El país sudamericano subrayó que la seguridad jurídica y operativa en los puertos es clave para garantizar el funcionamiento del comercio internacional, especialmente en un contexto donde gran parte del intercambio mundial depende del transporte marítimo.

Honduras reafirma principios internacionales

Por su parte, Honduras también manifestó su respaldo a Panamá y reafirmó su compromiso con los principios fundamentales del derecho internacional. En su declaración, el gobierno hondureño destacó la importancia de preservar la libertad de navegación, el respeto a la soberanía de los Estados y la aplicación objetiva, transparente y no discriminatoria de las normas marítimas internacionales. Asimismo, hizo un llamado a mantener un sistema comercial basado en reglas claras que aseguren condiciones equitativas para todos los países involucrados en el comercio global.

Contexto: advertencias desde Estados Unidos

Las reacciones de Paraguay y Honduras se producen luego de que el senador estadounidense Marco Rubio advirtiera sobre la situación de buques panameños en puertos chinos, señalando preocupaciones sobre posibles demoras y detenciones. Rubio alertó que este tipo de incidentes podría tener implicaciones para el comercio internacional, dada la relevancia de Panamá como uno de los principales registros de bandera a nivel mundial y su papel estratégico en el transporte marítimo. Sus declaraciones contribuyeron a visibilizar el tema en el ámbito internacional, generando atención sobre las condiciones operativas que enfrentan las embarcaciones panameñas en determinados puertos.

Respuesta de la Cancillería panameña

Tras estas advertencias, la Cancillería de Panamá emitió una respuesta oficial en la que abordó la situación, reiterando su compromiso con la defensa de los intereses del país y el respeto al derecho internacional. La entidad destacó la importancia de manejar este tipo de situaciones a través de los canales diplomáticos correspondientes y subrayó que Panamá continúa promoviendo el cumplimiento de las normas que rigen el comercio marítimo internacional. Asimismo, reafirmó que el país mantiene una política exterior basada en el respeto mutuo, la cooperación y el diálogo, evitando interpretaciones que puedan escalar innecesariamente el tema.

China rechaza acusaciones

Por su parte, China negó que esté reteniendo buques panameños en sus puertos y calificó de infundadas las acusaciones provenientes de Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino sostuvo que los señalamientos carecen de sustento y afirmó que las críticas responden a intereses geopolíticos. Según Pekín, las declaraciones estadounidenses buscan desviar la atención y apuntan a un intento de ejercer mayor control sobre el Canal de Panamá. Asimismo, China defendió que sus procedimientos portuarios se enmarcan dentro de sus regulaciones internas y rechazó cualquier interpretación de represalia contra Panamá.

Respaldo regional y enfoque en reglas claras