Paraguay y Honduras respaldan a Panamá por retenciones de buques y piden respeto a normas marítimas internacionales

Los pronunciamientos de Paraguay y Honduras refuerzan el respaldo regional a Panamá en un momento en que el comercio marítimo enfrenta desafíos crecientes vinculados a la logística, la regulación y la geopolítica.Ambos países coincidieron en la necesidad de garantizar condiciones transparentes y previsibles en los puertos, evitando prácticas que puedan afectar la operatividad del comercio internacional.En este contexto, el caso pone de relieve la importancia de preservar principios como la libertad de navegación y el cumplimiento uniforme de las normas marítimas, elementos fundamentales para el funcionamiento del sistema económico global.