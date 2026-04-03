Perú respalda a Panamá y defiende legalidad en transporte marítimo internacional

Uno de los puntos centrales del mensaje es la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países de la región. Perú sostiene que el diálogo constructivo y la coordinación internacional son herramientas esenciales para enfrentar desafíos comunes en el ámbito marítimo.Este enfoque busca consolidar prácticas justas y equilibradas en el transporte marítimo, en un contexto donde la interdependencia logística entre naciones es cada vez más evidente.Asimismo, se resalta que la estabilidad del sistema marítimo no solo impacta a los Estados directamente involucrados, sino que tiene efectos en toda la cadena de suministro global, desde el comercio de materias primas hasta la distribución de bienes esenciales.