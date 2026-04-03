Perú respalda a Panamá y defiende legalidad en transporte marítimo internacional

El Gobierno de Perú expresó su respaldo a Panamá en el contexto del debate sobre la gestión de buques bajo su registro, subrayando la necesidad de preservar un sistema de transporte marítimo internacional sólido, transparente y alineado con el derecho internacional. Desde Lima, las autoridades destacaron que el país canalero cumple un rol relevante como Estado de abanderamiento, y valoraron sus esfuerzos por garantizar que las embarcaciones inscritas bajo su bandera operen conforme a los marcos normativos globales.

Defensa de un sistema basado en normas internacionales

El pronunciamiento peruano pone énfasis en la importancia de que la navegación marítima mundial se rija por estándares claros, particularmente los establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo rector en materia de seguridad y regulación del transporte marítimo. En ese sentido, Perú reafirma su compromiso con un modelo que privilegie la seguridad, la eficiencia operativa y el cumplimiento de reglas multilaterales, como base para el desarrollo del comercio global. El país sudamericano también subraya que cualquier cuestionamiento o tensión en torno a la gestión de flotas debe abordarse mediante mecanismos institucionales, evitando medidas unilaterales que puedan distorsionar la dinámica del sector.

Cooperación regional como eje estratégico

Uno de los puntos centrales del mensaje es la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países de la región. Perú sostiene que el diálogo constructivo y la coordinación internacional son herramientas esenciales para enfrentar desafíos comunes en el ámbito marítimo. Este enfoque busca consolidar prácticas justas y equilibradas en el transporte marítimo, en un contexto donde la interdependencia logística entre naciones es cada vez más evidente. Asimismo, se resalta que la estabilidad del sistema marítimo no solo impacta a los Estados directamente involucrados, sino que tiene efectos en toda la cadena de suministro global, desde el comercio de materias primas hasta la distribución de bienes esenciales.

Panamá, actor clave en el comercio marítimo global

El respaldo peruano también reconoce el peso estratégico de Panamá dentro del sistema marítimo internacional. Su registro de buques, uno de los más grandes del mundo, lo posiciona como un actor determinante en la regulación y supervisión de la actividad naviera. En este contexto, Perú valora que Panamá mantenga estándares de cumplimiento y refuerce sus mecanismos de supervisión, en línea con los principios de responsabilidad y transparencia que exige la comunidad internacional.

Llamado a preservar la estabilidad del sector