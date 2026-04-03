Bancos resolvieron 735 reclamos de usuarios en Panamá

Los usuarios del sistema bancario presentaron<b> 735 reclamos formales en Panamá durante 2025</b>, de acuerdo con el informe anual del sistema financiero publicado por la<b><a href="/tag/-/meta/sbp-superintendencia-de-bancos-de-panama"> Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)</a></b>.Las quejas se canalizaron a través del Sistema de Atención de Reclamos y el Sistema de Atención de Consultas, que forman parte de <b>los mecanismos de supervisión y protección al consumidor bancario</b>.El reporte muestra que<b> 110 casos </b>correspondieron a reclamos formales, mientras que <b>625 </b>fueron consultas o solicitudes de orientación presentadas por clientes del sistema financiero.