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Economía

Bancos resolvieron 735 reclamos de usuarios en Panamá

Los principales reclamos de los panameños son por las cuentas de ahorro con 159 reclamos y las tarjetas de crédito con 153 casos ante la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Los principales reclamos de los panameños son por las cuentas de ahorro con 159 reclamos y las tarjetas de crédito con 153 casos ante la Superintendencia de Bancos de Panamá. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 03/04/2026 16:24
Regulador reporta 735 reclamos en 2025, principalmente por cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y préstamos personales

Los usuarios del sistema bancario presentaron 735 reclamos formales en Panamá durante 2025, de acuerdo con el informe anual del sistema financiero publicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Las quejas se canalizaron a través del Sistema de Atención de Reclamos y el Sistema de Atención de Consultas, que forman parte de los mecanismos de supervisión y protección al consumidor bancario.

El reporte muestra que 110 casos correspondieron a reclamos formales, mientras que 625 fueron consultas o solicitudes de orientación presentadas por clientes del sistema financiero.

Cuentas de ahorro y tarjetas lideran las quejas

El análisis de los reclamos revela que la mayoría de las inconformidades de los clientes se concentran en cinco productos financieros.

Las cuentas de ahorro encabezan la lista con 159 reclamos, seguidas por tarjetas de crédito con 153 casos. También el reporte registró quejas relacionadas con préstamos personales, unos 139 casos, créditos hipotecarios, con 127 expedientes y préstamos de auto, con 122 reclamos.

En conjunto, estos cinco productos concentran la mayor parte de las reclamaciones registradas por la entidad reguladora durante el año.

Panamá concentra la mayor cantidad de reclamos

El informe también muestra una fuerte concentración geográfica de los reclamos.

La provincia de Panamá acumuló 444 casos, lo que equivale a 60.4% del total. Le siguen Panamá Oeste con 115 reclamos (15.6%) y Chiriquí con 96 casos (13.1%).

En menor medida aparecen otras provincias como Veraguas (23), Colón (19), Coclé (14), Herrera (11), Los Santos (7) y Bocas del Toro (6).

La distribución responde en gran parte a la concentración de población y actividad económica en las principales zonas urbanas del país.

Supervisión busca mejorar la atención al cliente

La SBP señala que el monitoreo de las quejas permite identificar áreas donde los bancos deben fortalecer sus procesos de atención al cliente.

Entre las acciones impulsadas por el regulador destaca un plan piloto para mejorar los procesos de apertura y actualización de cuentas, en el que participan varias entidades bancarias.

El diagnóstico preliminar detectó factores como diferencias en la interpretación de los criterios de cumplimiento, brechas en la actualización de información de clientes y falta de coordinación interna en algunas instituciones.

Como resultado, el regulador busca simplificar algunos procesos y mejorar la comunicación entre las áreas de negocio y control dentro de los bancos.

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