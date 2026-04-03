Bancos resolvieron 735 reclamos de usuarios en Panamá

Los usuarios del sistema bancario presentaron 735 reclamos formales en Panamá durante 2025, de acuerdo con el informe anual del sistema financiero publicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). Las quejas se canalizaron a través del Sistema de Atención de Reclamos y el Sistema de Atención de Consultas, que forman parte de los mecanismos de supervisión y protección al consumidor bancario. El reporte muestra que 110 casos correspondieron a reclamos formales, mientras que 625 fueron consultas o solicitudes de orientación presentadas por clientes del sistema financiero.

Cuentas de ahorro y tarjetas lideran las quejas

El análisis de los reclamos revela que la mayoría de las inconformidades de los clientes se concentran en cinco productos financieros. Las cuentas de ahorro encabezan la lista con 159 reclamos, seguidas por tarjetas de crédito con 153 casos. También el reporte registró quejas relacionadas con préstamos personales, unos 139 casos, créditos hipotecarios, con 127 expedientes y préstamos de auto, con 122 reclamos. En conjunto, estos cinco productos concentran la mayor parte de las reclamaciones registradas por la entidad reguladora durante el año.

Panamá concentra la mayor cantidad de reclamos

El informe también muestra una fuerte concentración geográfica de los reclamos. La provincia de Panamá acumuló 444 casos, lo que equivale a 60.4% del total. Le siguen Panamá Oeste con 115 reclamos (15.6%) y Chiriquí con 96 casos (13.1%). En menor medida aparecen otras provincias como Veraguas (23), Colón (19), Coclé (14), Herrera (11), Los Santos (7) y Bocas del Toro (6). La distribución responde en gran parte a la concentración de población y actividad económica en las principales zonas urbanas del país.

Supervisión busca mejorar la atención al cliente