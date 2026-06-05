Rescate en la comarca Ngäbe-Buglé: Sinaproc ubica a ocho senderistas y evacúa a cuatro

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) comunicó la mañana de este viernes 5 de junio que concluyó un operativo de búsqueda, rescate y asistencia en el sector de Alto Culebra, en la comarca Ngäbe-Buglé, tras recibir una alerta sobre un grupo de ocho senderistas conformado por tres ciudadanos extranjeros y cinco panameños.

Según Sinaproc, el reporte fue realizado por una ciudadana extranjera, quien comunicó que su esposo, un ciudadano canadiense, de 41 años, presentaba dificultades físicas mientras participaba en una travesía de senderismo junto al grupo.

Durante la atención del caso también se informó que dos excursionistas se encontraban extraviados. Posteriormente, ambos fueron localizados por los guías y reunidos con el resto de los integrantes de la expedición.

Tras recibir la alerta, el Centro de Operaciones de Emergencias de Sinaproc activó un Puesto de Mando Unificado en coordinación con la Alcaldía de Boquete y la Autoridad de Turismo de Panamá.

En las labores participaron unidades del Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Policía Nacional y la Cruz Roja Panameña.

Para la operación se desplegó un equipo de 23 rescatistas integrado por personal de Senafront, Aeronaval, Sinaproc, Bomberos y un guía de la zona, quienes se trasladaron hasta el punto donde se encontraba el grupo.

Como parte de las acciones coordinadas, una aeronave privada realizó la aeroevacuación de cuatro excursionistas hacia el aeropuerto Enrique Malek, en la provincia de Chiriquí.

Entre las personas trasladadas se encontraban un ciudadano canadiense y un ciudadano panameño, quienes presentaban agotamiento físico y lesiones en los miembros inferiores.

Sinaproc señaló que la operación concluyó y que todos los excursionistas fueron ubicados y atendidos por los equipos de respuesta.