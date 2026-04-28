  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Agroferias del IMA este jueves 30 de abril: productos económicos a nivel nacional

El IMA realizará agroferias este jueves 30 de abril en diferentes puntos del país.
El IMA realizará agroferias este jueves 30 de abril en diferentes puntos del país. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/04/2026 14:35
Este jueves 30 de abril, el IMA ofrecerá alimentos económicos en sus agroferias a nivel nacional.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 30 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

Agroferias del IMA del jueves 30 de abril

Para el jueves 30 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa Local El Coco, distrito de Penonomé.

-Veraguas: Sede regional del IMA, distrito de Santiago.

-Panamá Este: Casa Comunal de Tortí, distrito de Chepo.

-Chiriquí: Parque de Boquerón, distrito de Boquerón.

-Panamá: Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.

-Colón: Junta Comunal de Limón, distrito de Colón.

-Panamá Oeste: Cancha de Basketball de Nuevo Chorrillo, distrito de Arraiján.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Filo Verde en el distrito de Jirondai y Emplanada de Chorcha, distrito de Besikó.

VIDEOS
Lo Nuevo