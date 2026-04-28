Agroferias del IMA este jueves 30 de abril: productos económicos a nivel nacional

Para el jueves 30 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Coclé: </b>Casa Local El Coco, distrito de Penonomé.<b>-Veraguas:</b> Sede regional del IMA, distrito de Santiago.<b>-Panamá Este:</b> Casa Comunal de Tortí, distrito de Chepo.<b>-Chiriquí:</b> Parque de Boquerón, distrito de Boquerón.<b>-Panamá: </b>Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.<b>-Colón: </b>Junta Comunal de Limón, distrito de Colón.<b>-Panamá Oeste:</b> Cancha de Basketball de Nuevo Chorrillo, distrito de Arraiján.<b>-Comarca Ngäbe Buglé: </b>Comunidad de Filo Verde en el distrito de Jirondai y Emplanada de Chorcha, distrito de Besikó.