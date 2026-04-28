Bioetanol en Panamá: la historia de una mezcla obligatoria

<b>La implementación sería gradual: 2% de mezcla en 2013, incrementos progresivos cada año, hasta alcanzar 10% en 2016.</b>El Gobierno defendía el modelo como una herramienta para garantizar mercado a una futura industria nacional de bioetanol.La lógica era simple: sin una demanda asegurada, ningún inversionista asumiría los costos de instalar plantas productoras, adaptar infraestructura o desarrollar cadenas de suministro vinculadas a la caña de azúcar y otros cultivos.Además del componente energético, la ley buscaba estimular la economía rural y generar nuevas oportunidades para el sector agroindustrial.<b>El discurso oficial hablaba de: reducción de dependencia petrolera, fortalecimiento de la seguridad energética, generación de empleos, desarrollo agrícola, y disminución de emisiones contaminantes.</b>La legislación también incluyó sanciones económicas para quienes incumplieran las disposiciones relacionadas con la mezcla obligatoria.<b>El debate constitucional</b>La obligatoriedad provocó cuestionamientos casi inmediatamente.Uno de los principales desafíos llegó mediante una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 14 de la Ley 42. La demanda la presentó Roberto Ruiz Díaz.L a demanda sostenían que imponer la mezcla obligatoria podía vulnerar principios constitucionales relacionados con la libre competencia y la libertad económica.Al fina la Corte decidió sustracción de materia, porque la Asamblea Nacional modificó la Ley 42 de abril de 2011.<b>La expectativa agroindustrial</b>Durante esos primeros años, el proyecto despertó expectativas dentro del sector azucarero y agroindustrial.Empresas vinculadas a la producción de caña observaron oportunidades para desarrollar una industria nacional de etanol capaz de abastecer el mercado panameño.Regiones como Herrera y particularmente el distrito de Pesé comenzaron a aparecer dentro de las conversaciones sobre el potencial productivo del país.Los impulsores de la política sostenían que Panamá podía aprovechar experiencia agrícola existente para construir una nueva cadena energética basada en biomasa.<b>Pero paralelamente surgían dudas importantes: ¿existía suficiente capacidad de producción?, ¿el mercado estaba preparado?, ¿las distribuidoras podían adaptar su infraestructura?, ¿el costo terminaría impactando al consumidor?, ¿la producción nacional sería suficiente para sostener la mezcla obligatoria?</b><b>Mientras el Gobierno defendía el proyecto, algunos sectores empresariales advertían sobre riesgos logísticos y financieros.</b>