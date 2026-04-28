Suspenden audiencia a William Pittí y Ronny Rodríguez por apelación en caso pinchazos

El Juzgado Primero de Causas Penales informó la tarde de este 28 de abril que suspendió la audiencia ordinaria programada para este 29 de abril a William Pittí y Ronny Rodríguez, dos exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, imputados por los presuntos delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, en el marco de las investigaciones por supuestas interceptaciones telefónicas.

La decisión fue adoptada luego de que uno de los querellantes presentara una apelación al auto de pruebas, lo que obligó a posponer el acto judicial. Como nueva fecha tentativa, se fijó este viernes 22 de mayo a las 9:00 a.m.

Este proceso guarda relación con el conocido caso de los “pinchazos”, en el que figuran Pittí y Rodríguez.

Ambos también son juzgados por el delito de peculado, vinculado a la desaparición de un equipo de interceptación de comunicaciones —conocido como “máquina pinchadora”— valorado en aproximadamente 13 millones de dólares.

Ese juicio se reanudó este viernes 24 de abril en el Palacio Gil Ponce, sede del Órgano Judicial, luego de haber sido suspendido días antes por la ausencia de la parte querellante. La audiencia inició cerca de las 9:30 a.m. y se desarrolla ante el juzgado liquidador correspondiente.

La jueza Águeda Rentería no permitió el acceso a los medios de comunicación a la audiencia, que se extendió hasta cerca de las 2:00 p.m. sin que se concediera ningún receso.

Rentería se acogió al término de ley para dictar la sentencia en este caso.

Según la defensa, los imputados permanecen bajo detención preventiva en instalaciones de la Policía Nacional y han participado en las audiencias de forma remota.

El caso se remonta a una resolución emitida en 2015 por el entonces Juzgado Decimosexto de Circuito Penal, que ordenó el llamamiento a juicio por las supuestas interceptaciones ilegales, proceso que continúa avanzando en la jurisdicción liquidadora.