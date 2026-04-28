Iberorquestas Juveniles tendrá sello panameño en su presidencia

Ante la noticia, el arzobispo Metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta , envió un mensaje de felicitación destacando que esta nueva responsabilidad trasciende lo administrativo para convertirse en un servicio al desarrollo humano. “Hoy la Providencia te confía un escenario más amplio. No es casualidad. Es misión” , resaltó el prelado, subrayando la labor que Castillo ha realizado previamente en la Red de Coros y Orquestas .

En un movimiento que fortalece la presencia cultural de Panamá en el exterior, la profesora Electra Castillo ha sido oficialmente designada como presidenta del Programa Iberorquestas Juveniles . El nombramiento no solo representa un triunfo para la diplomacia cultural del país, sino que consolida un proyecto de nación centrado en la música como motor de cambio social.

Un modelo de transformación social

El Programa Iberorquestas Juveniles opera bajo una hoja de ruta clara: promover la educación musical inclusiva y la diversidad cultural en Iberoamérica. Bajo el liderazgo de Castillo, el programa busca fortalecer los sistemas de agrupaciones musicales en niveles nacionales y locales, contribuyendo directamente a la inclusión social en el espacio cultural de la región.

La visión del organismo es clara: constituirse como un instrumento de coordinación y conectividad con alta visibilidad y reconocimiento internacional. Para lograrlo, la misión se enfoca en la práctica musical durante la infancia y adolescencia como un vehículo de formación en valores.

Monseñor Ulloa destacó que este nombramiento es un premio a la “entrega silenciosa” y a la pasión de la profesora. “He sido testigo de cómo has abierto caminos donde antes había incertidumbre, y has permitido que muchos niños y jóvenes encuentren en la música no solo una disciplina, sino un sentido, una esperanza y un horizonte”, añadió.

Con esta designación, Panamá asume el compromiso de liderar esfuerzos para que la práctica musical colectiva siga siendo un instrumento de encuentro y transformación social en todos los pueblos hermanos de Iberoamérica.