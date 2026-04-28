Iberorquestas Juveniles tendrá sello panameño en su presidencia

El <b>Programa Iberorquestas Juveniles</b> opera bajo una hoja de ruta clara: promover la educación musical inclusiva y la diversidad cultural en Iberoamérica. Bajo el liderazgo de Castillo, el programa busca fortalecer los sistemas de agrupaciones musicales en niveles nacionales y locales, contribuyendo directamente a la inclusión social en el espacio cultural de la región.La visión del organismo es clara: constituirse como un instrumento de coordinación y conectividad con alta visibilidad y reconocimiento internacional. Para lograrlo, la misión se enfoca en la práctica musical durante la infancia y adolescencia como un vehículo de formación en valores.Monseñor Ulloa destacó que este nombramiento es un premio a la <i>'entrega silenciosa' </i>y a la pasión de la profesora.<i> 'He sido testigo de cómo has abierto caminos donde antes había incertidumbre, y has permitido que muchos niños y jóvenes encuentren en la música no solo una disciplina, sino un sentido, una esperanza y un horizonte'</i>, añadió.Con esta designación, <b>Panamá asume el compromiso de liderar esfuerzos para que la práctica musical colectiva </b>siga siendo un instrumento de encuentro y transformación social en todos los pueblos hermanos de Iberoamérica.