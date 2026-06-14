Cámara de Comercio: Panamá ya siente el impacto económico del Mundial

Para Panamá, el Mundial de Fútbol no comienza el 17 de junio con el pitazo inicial del primer partido de la Selección. <i><b>'Ya comenzó. Se juega desde hace semanas en comercios, restaurantes, hoteles, imprentas, agencias de publicidad, empresas de transporte y emprendimientos que se prepararon para responder a una emoción capaz de movilizar a todo un país'</b></i>, destacó Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agicultura de Panamá. Según Barría, las vitrinas ya hablan de fútbol: camisetas, banderas, artículos promocionales, menús especiales, paquetes para disfrutar los partidos y promociones de todo tipo. El sector privado se anticipó, invirtió y salió a competir. <i><b>'Y eso es noticia: la Marea Roja también mueve la economía'</b></i>, dijo.