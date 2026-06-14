Cámara de Comercio: Panamá ya siente el impacto económico del Mundial

El sector privado se anticipó, invirtió y salió a competir. “Y eso es noticia: la Marea Roja también mueve la economía” , dijo.

Según Barría, las vitrinas ya hablan de fútbol: camisetas, banderas, artículos promocionales, menús especiales, paquetes para disfrutar los partidos y promociones de todo tipo.

“Ya comenzó. Se juega desde hace semanas en comercios, restaurantes, hoteles, imprentas, agencias de publicidad, empresas de transporte y emprendimientos que se prepararon para responder a una emoción capaz de movilizar a todo un país” , destacó Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agicultura de Panamá.

Para Panamá, el Mundial de Fútbol no comienza el 17 de junio con el pitazo inicial del primer partido de la Selección.

Consumo

El presidente comentó que algunos panameños viajarán para apoyar a la Selección desde las gradas. La gran mayoría vivirá el Mundial desde suelo patrio: en casas, oficinas, restaurantes, hoteles, centros comerciales y plazas donde el país se reunirá alrededor de una ‘misma bandera’.

“Panamá apenas disputará su segundo Mundial, pero siempre ha sido un país que consume este torneo con intensidad. Esta vez existe un elemento que multiplica el entusiasmo, la demanda y las oportunidades: nuestra ‘Sele’ estará en la cancha”, señaló.

“Detrás de cada bandera vendida hay producción, distribución y comercio. Detrás de cada promoción hay diseñadores, comunicadores, vendedores y proveedores. Detrás de cada restaurante lleno hay cocineros, meseros, transportistas, productores y personal de seguridad”, añadió.

Barría informó que el Mundial genera consumo, pero también genera oportunidades y sostiene empleos.

Recordó que los datos de Catar 2022 permiten dimensionar ese movimiento. Durante noviembre y diciembre de ese año, el comercio al por menor en Panamá registró ventas por $3,567 millones, un aumento de 4.89% frente al mismo período de 2021.

En esos dos meses, los ingresos de hoteles y restaurantes alcanzaron $368 millones, con un crecimiento de 35.07%.

“No todo ese desempeño puede atribuirse al fútbol. Pero sería un error ignorar la capacidad de un evento de alcance mundial para reunir consumidores, elevar la demanda y activar cadenas completas de valor”, subrayó el presidente de la Cciap.

“El 17 de junio jugarán once panameños en la cancha. Pero, desde ya, miles de empresas, trabajadores y emprendedores están jugando su propio partidos”, concluyó.