Estados Unidos anuncia despliegue naval ‘Southern Seas 2026’ con escala en Panamá

<b>La Armada de Estados Unidos anunció el despliegue 'Southern Seas 2026'</b>, una gira naval que recorrerá América del Sur con el objetivo de fortalecer la cooperación con países aliados y que incluirá una escala en Panamá, según un comunicado oficial.La operación estará encabezada por un portaaviones de la clase Nimitz, acompañado por el destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG-101). Ambas embarcaciones realizarán ejercicios de paso y operaciones en el mar junto a fuerzas marítimas de naciones socias mientras circunnavegan el continente suramericano.El despliegue contempla una agenda amplia de actividades orientadas a mejorar la interoperabilidad, el intercambio de conocimientos y la coordinación en materia de seguridad marítima. Entre estas se incluyen ejercicios conjuntos, entrenamientos operativos y encuentros técnicos entre especialistas.Asimismo, 'Southern Seas 2026' prevé intercambios de expertos en distintas áreas y la participación de visitantes distinguidos de países aliados, quienes tendrán la oportunidad de observar de cerca las capacidades operativas de un portaaviones y su grupo de ataque.Las maniobras se desarrollarán en coordinación con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, lo que refleja el alcance regional de la iniciativa y el interés de Washington en consolidar alianzas estratégicas en el hemisferio.En paralelo a las operaciones en alta mar<b>, el despliegue incluirá visitas a puertos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica</b>, lo que permitirá el desarrollo de actividades protocolares y de cooperación bilateral en tierra.El anuncio se produce luego de que autoridades panameñas confirmaran que el portaaviones <b>USS Nimitz y el USS Gridley</b> estarán en aguas del país entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2026, como parte de estos ejercicios. Durante su estadía, el portaaviones permanecerá anclado en aguas abiertas, mientras que<b> el destructor atracará en el Puerto de Cruceros de Amador.</b>Este tipo de despliegues forma parte de la estrategia de presencia marítima de Estados Unidos en América Latina, orientada a reforzar la cooperación regional, mejorar capacidades conjuntas y contribuir a la seguridad en rutas marítimas clave.