Estados Unidos anuncia despliegue naval ‘Southern Seas 2026’ con escala en Panamá

La Armada de Estados Unidos anunció el despliegue “Southern Seas 2026”, una gira naval que recorrerá América del Sur con el objetivo de fortalecer la cooperación con países aliados y que incluirá una escala en Panamá, según un comunicado oficial.

La operación estará encabezada por un portaaviones de la clase Nimitz, acompañado por el destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG-101).

Ambas embarcaciones realizarán ejercicios de paso y operaciones en el mar junto a fuerzas marítimas de naciones socias mientras circunnavegan el continente suramericano.

El despliegue contempla una agenda amplia de actividades orientadas a mejorar la interoperabilidad, el intercambio de conocimientos y la coordinación en materia de seguridad marítima. Entre estas se incluyen ejercicios conjuntos, entrenamientos operativos y encuentros técnicos entre especialistas.

Asimismo, “Southern Seas 2026” prevé intercambios de expertos en distintas áreas y la participación de visitantes distinguidos de países aliados, quienes tendrán la oportunidad de observar de cerca las capacidades operativas de un portaaviones y su grupo de ataque.

Las maniobras se desarrollarán en coordinación con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, lo que refleja el alcance regional de la iniciativa y el interés de Washington en consolidar alianzas estratégicas en el hemisferio.

En paralelo a las operaciones en alta mar, el despliegue incluirá visitas a puertos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica, lo que permitirá el desarrollo de actividades protocolares y de cooperación bilateral en tierra.

El anuncio se produce luego de que autoridades panameñas confirmaran que el portaaviones USS Nimitz y el USS Gridley estarán en aguas del país entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2026, como parte de estos ejercicios.

Durante su estadía, el portaaviones permanecerá anclado en aguas abiertas, mientras que el destructor atracará en el Puerto de Cruceros de Amador.

Este tipo de despliegues forma parte de la estrategia de presencia marítima de Estados Unidos en América Latina, orientada a reforzar la cooperación regional, mejorar capacidades conjuntas y contribuir a la seguridad en rutas marítimas clave.