Alcaldía de Panamá recibe primer lote de placas 2026-2030: inicia distribución nacional

La Alcaldía de Panamá recibió el primer lote de placas vehiculares correspondientes al quinquenio 2026-2030, marcando el inicio oficial del proceso de distribución a nivel nacional, tras meses de retrasos en su fabricación.

El lote fue entregado por el Centro Vocacional Chapala y representa un paso clave para normalizar el sistema de identificación vehicular en el país.

Casi 20 mil placas para autos nuevos

De acuerdo con información oficial, esta primera entrega incluye un total de 19,940 placas, destinadas exclusivamente a vehículos de primer ingreso, es decir, autos nuevos adquiridos en agencias.

Este volumen busca cubrir la demanda proyectada para el primer trimestre de 2026, en medio de una alta circulación de vehículos sin placa definitiva.

ATTT supervisa el proceso

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) indicó que este hito marca el inicio del cronograma de abastecimiento en todo el país.

El director de la entidad, Nicolás Brea, aseguró que se mantiene vigilancia sobre el proceso para garantizar que tanto contribuyentes como agencias cuenten con sus placas en el menor tiempo posible.

“Estamos supervisando de cerca este proceso”, señaló el funcionario durante el acto de entrega.

Distribución será progresiva en todo el país

Las autoridades confirmaron que la entrega no será inmediata para todos los municipios. En cambio, se realizará de forma progresiva durante las próximas semanas, con el objetivo de restablecer el servicio en todo el territorio nacional.

Este proceso permitirá abastecer gradualmente a las diferentes alcaldías, priorizando la demanda existente.