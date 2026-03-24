INVESTIGACIÓN | Una flota pesquera enmascarada y bitácoras sin revisar: otra ‘coexistencia’ normativa de la ARAP

Entre los ejemplos que pudo observar La Decana está el barco Danika, que no tiene <b>VMS</b> y aparece como de pequeña escala en el registro de la ARAP, a pesar de contar con winche mecanizado.Lo mismo ocurre con Capimar I, que figura como un barco de pequeña escala, pero cuenta con sistema mecanizado de captura.Justamente, Capimar I ingresó a la cordillera de Coiba para una posible actividad pesquera en 2024, según se aprecia en una búsqueda efectuada por este medio en el portal <b>Global Fishing Watch</b>. Esta cordillera es una cadena submarina montañosa de 68 mil kilómetros cuadrados en el Pacífico panameño, donde está prohibido todo tipo de pesca.Por otro lado, la nave Vilmar está registrada como artesanal en la ARAP, pero es un barco mecanizado y cuenta con motor interno.Estos son apenas algunos de los diversos ejemplos que pudo detectar La Estrella de Panamá, luego de varios días de observación para la investigación<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/descontrol-pesquero-solo-14-de-la-flota-palangrera-tiene-monitoreo-satelital-CM20972743" target="_blank"> <i>Descontrol pesquero: solo 14% de la flota palangrera tiene monitoreo satelital</i></a><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/descontrol-pesquero-solo-14-de-la-flota-palangrera-tiene-monitoreo-satelital-CM20972743" target="_blank">, publicada el 23 de marzo </a>y que tomó un trimestre de trabajo, entre solicitudes de información, cruce de datos y trabajo de campo.