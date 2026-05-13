Migración impide tránsito por Panamá de estadounidense investigado por delitos sexuales contra menores

El Servicio Nacional de Migración inadmitió este 13 de mayo a un ciudadano estadounidense que intentaba realizar tránsito por territorio panameño a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen con destino final hacia Medellín, Colombia.

De acuerdo con la entidad, el extranjero mantenía alertas relacionadas con presuntos delitos vinculados al turismo sexual con menores de edad.

Tras la verificación realizada por unidades migratorias asignadas a la terminal aérea, los supervisores procedieron a impedir su tránsito por Panamá, aplicando las disposiciones contempladas en la normativa vigente.

Las autoridades detallaron que el ciudadano fue devuelto posteriormente a su país de origen y residencia.

El Servicio Nacional de Migración señaló que mantiene acciones permanentes de verificación y control en los distintos puntos de entrada al país como parte de las estrategias dirigidas a salvaguardar la seguridad y el orden público nacional.

La entidad no reveló la identidad del extranjero ni precisó si existía una orden judicial internacional en su contra.