Expocomer genera más de $165 millones en transacciones comerciales

La plataforma de exposiciones organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reafirmó su papel como motor del intercambio comercial regional, al cerrar su bloque ferial 2026 con transacciones preliminares por $165.8 millones y más de 19,900 contactos de negocios entre empresas y compradores de 36 países.Durante tres días, las ferias Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional reunieron a más de 822 módulos de exhibición en el Panama Convention Center, ocupando 16,000 metros cuadrados de espacio. El encuentro multisectorial atrajo delegaciones de América, Europa y Asia, consolidando a Panamá como plataforma estratégica para el comercio internacional.