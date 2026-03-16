Expocomer genera más de $165 millones en transacciones comerciales

La plataforma de exposiciones organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reafirmó su papel como motor del intercambio comercial regional, al cerrar su bloque ferial 2026 con transacciones preliminares por $165.8 millones y más de 19,900 contactos de negocios entre empresas y compradores de 36 países. Durante tres días, las ferias Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional reunieron a más de 822 módulos de exhibición en el Panama Convention Center, ocupando 16,000 metros cuadrados de espacio. El encuentro multisectorial atrajo delegaciones de América, Europa y Asia, consolidando a Panamá como plataforma estratégica para el comercio internacional.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Comisión Organizadora de las Exposiciones 2026, destacó que “en esta edición sobresalió el dinamismo de sectores como alimentos y bebidas, junto con tecnología, dos áreas que reflejan las tendencias del comercio internacional y el potencial de Panamá como plataforma para los negocios en la región”. Por su parte, Juan Arias, presidente de la CCIAP, subrayó que la confianza internacional depositada en las ferias reafirma el rol del país como facilitador del intercambio global y motor de la economía nacional.