Banco Mundial aprueba crédito por $500 millones a Panamá

El Banco Mundial aprobó un préstamo de $500 millones a favor de Panamá, como parte de una operación financiera innovadora orientada a fortalecer la sostenibilidad fiscal del país, mejorar la gestión de la deuda pública y facilitar la movilización de inversión privada, con impactos positivos en el crecimiento económico y la generación de empleo.

La operación, avalada por el Directorio Ejecutivo del organismo, combina tres instrumentos del Grupo Banco Mundial. Incluye un Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Gestión Fiscal y el Crecimiento por $500 millones, con un plazo de 25 años y un período de gracia de dos años, así como dos garantías que respaldan un financiamiento comercial de hasta $1,400 millones.

Estas garantías comprenden una Garantía Basada en Políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $600 millones y una Garantía de Obligaciones Financieras Soberanas de segundo nivel otorgada por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

En conjunto, las garantías cubren el 95 % del préstamo y sus intereses, lo que permitirá a Panamá acceder a financiamiento en condiciones más favorables, generar ahorros fiscales y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. El esquema forma parte de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial y constituye un modelo innovador que podría replicarse en otros países de ingreso medio.