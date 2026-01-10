71,1 toneladas de drogas incautadas en 2025: Senan estima impacto de $1,946 millones al crimen organizado

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) detalló la mañana de este sábado 10 de enero que durante 2025 realizó 134 incautaciones de sustancias ilícitas, con un total de 71,1 toneladas decomisadas en operativos desarrollados en todo el país.

Del total incautado, 43 toneladas correspondieron a clorhidrato de cocaína, 22,5 toneladas a marihuana, además de 22 paquetes de metanfetaminas y un paquete de éxtasis, según el balance oficial presentado por la institución.

Como resultado de estas acciones, fueron aprehendidas 142 personas de distintas nacionalidades: 74 panameños, 54 colombianos, 11 nicaragüenses, seis ecuatorianos, y un ciudadano de Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Venezuela, respectivamente. Asimismo, se decomisaron 40 embarcaciones, 37 armas de fuego y 6,618 municiones.

El Senan indicó que el valor de la droga incautada varía según el mercado de destino. En Estados Unidos, el precio por kilogramo se estima en 35,000 dólares; en Europa, en 40,000 dólares; y en Oceanía, hasta 250,000 dólares por kilogramo. Con base en un valor promedio de 40,000 dólares por kilogramo, la afectación económica al crimen organizado durante 2025 se calcula en 1,946 millones de dólares.

En cuanto a la distribución geográfica, la mayor cantidad de droga fue incautada en el litoral Pacífico, con 48,7 toneladas, mientras que en el mar Caribe se decomisaron 16,8 toneladas.