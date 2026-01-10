71,1 toneladas de drogas incautadas en 2025: Senan estima impacto de $1,946 millones al crimen organizado

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) detalló la mañana de este sábado 10 de enero que durante 2025 realizó <b>134 incautaciones de sustancias ilícitas</b>, con un total de <b>71,1 toneladas decomisadas</b> en operativos desarrollados en todo el país.Del total incautado, <b>43 toneladas correspondieron a clorhidrato de cocaína</b>, <b>22,5 toneladas a marihuana</b>, además de <b>22 paquetes de metanfetaminas</b> y <b>un paquete de éxtasis</b>, según el balance oficial presentado por la institución.Como resultado de estas acciones, fueron <b>aprehendidas 142 personas</b> de distintas nacionalidades: 74 panameños, 54 colombianos, 11 nicaragüenses, seis ecuatorianos, y un ciudadano de Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Venezuela, respectivamente. Asimismo, se <b>decomisaron 40 embarcaciones</b>, <b>37 armas de fuego</b> y <b>6,618 municiones</b>.El Senan indicó que el valor de la droga incautada varía según el mercado de destino. En Estados Unidos, el precio por kilogramo se estima en <b>35,000 dólares</b>; en Europa, en <b>40,000 dólares</b>; y en Oceanía, hasta <b>250,000 dólares</b> por kilogramo. Con base en un valor promedio de <b>40,000 dólares por kilogramo</b>, la afectación económica al crimen organizado durante 2025 se calcula en <b>1,946 millones de dólares</b>.En cuanto a la distribución geográfica, la mayor cantidad de droga fue incautada en el <b>litoral Pacífico</b>, con <b>48,7 toneladas</b>, mientras que en el <b>mar Caribe</b> se decomisaron <b>16,8 toneladas</b>.