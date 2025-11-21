  1. Inicio
PANAMÁ

Miss Universo 2025: Osmel Sousa predijo el triunfo de Fátima Bosch

Osmel Sousa causa polémica al predecir que Miss México ganaría Miss Universo 2025.
Osmel Sousa causa polémica al predecir que Miss México ganaría Miss Universo 2025. @zardelabelleza / EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/11/2025 11:42
Osmel Sousa predice que Fátima Bosch, de México, es favorita para Miss Universo y señala que la polémica reciente aumentará la atención sobre el concurso.

Días antes de la gran final del Miss Universo, Osmel Sousa, reconocido internacionalmente como el “Zar de la Belleza”, reveló su lista de favoritas, destacando a México y a la concursante Fátima Bosch como posible ganadora. Sousa afirmó que Bosch “contaba con todas las cualidades necesarias para llevarse la corona”.

El experto también señaló que la reciente polémica con el empresario Nawat Itsaragrisil podría generar un impacto mediático positivo para el concurso, aumentando la atención y la expectativa en torno al evento.

‘Se los dije’: el Zar de la Belleza celebra la victoria de México

Tras presenciar el final del Miss Universo 2025, en el que Miss México y Miss Tailandia se disputaron la corona, Osmel Sousa grabó un video justo en el momento en que anunciaron a México como ganadora. “Se los dije, yo se los dije que este sería el final”, expresó en la grabación.

En una publicación en Instagram, el reconocido “Zar de la Belleza” agregó:“Pasar los años y mi instinto sigue intacto. Fátima en México cuando ganaste, solo te felicitaron 3. ¡Pero hoy te felicitaron 119 candidatas de todo el mundo! ¡Felicidades!”

