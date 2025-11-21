Miss Universo 2025: Osmel Sousa predijo el triunfo de Fátima Bosch

Días antes de la gran final del Miss Universo, Osmel Sousa, reconocido internacionalmente como el “Zar de la Belleza”, reveló su lista de favoritas, destacando a México y a la concursante Fátima Bosch como posible ganadora. Sousa afirmó que Bosch “contaba con todas las cualidades necesarias para llevarse la corona”.

El experto también señaló que la reciente polémica con el empresario Nawat Itsaragrisil podría generar un impacto mediático positivo para el concurso, aumentando la atención y la expectativa en torno al evento.