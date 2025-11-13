Osmel Sousa el “zar de la belleza” da su favorita del Miss Universo 2025

Tras su inesperada salida de la organización Miss Universo 2025, Osmel Sousa, reconocido internacionalmente como el “Zar de la Belleza”, ha vuelto a captar la atención pública al revelar su lista de favoritas para el certamen de belleza más importante del mundo.

Durante una entrevista en el programa “En Casa con Telemundo”, el reconocido Osmel Sousa, habló sobre su experiencia y sus predicciones para el certamen Miss Universo 2025, tras su reciente salida de la organización.

El zar de la belleza comentó que se siente muy cómodo y satisfecho, asegurando que logró su meta de formar parte del Miss Universo, algo que había sido uno de sus grandes anhelos dentro del mundo de la belleza.