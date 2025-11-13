  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

Osmel Sousa el “zar de la belleza” da su favorita del Miss Universo 2025

Osmel Sousa el “Zar de la belleza” ya tiene candidata favorita del Miss Universo 2025.
Osmel Sousa el “Zar de la belleza” ya tiene candidata favorita del Miss Universo 2025. @zardelabelleza
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/11/2025 10:30
El reconocido Osmel Sousa sorprende con sus predicciones para Miss Universo 2025 tras su salida del certamen.

Tras su inesperada salida de la organización Miss Universo 2025, Osmel Sousa, reconocido internacionalmente como el “Zar de la Belleza”, ha vuelto a captar la atención pública al revelar su lista de favoritas para el certamen de belleza más importante del mundo.

Durante una entrevista en el programa “En Casa con Telemundo”, el reconocido Osmel Sousa, habló sobre su experiencia y sus predicciones para el certamen Miss Universo 2025, tras su reciente salida de la organización.

El zar de la belleza comentó que se siente muy cómodo y satisfecho, asegurando que logró su meta de formar parte del Miss Universo, algo que había sido uno de sus grandes anhelos dentro del mundo de la belleza.

Osmel Sousa revela su favorita para Miss Universo 2025: “México debería ser la ganadora”

En cuanto a sus favoritas, el experto señaló que, en su opinión, Miss México debería ganar Miss Universo 2025, ya que “cuenta con todas las cualidades necesarias para llevarse la corona”. Además, destacó que la polémica reciente con el empresario Nawat Itsaragrisil podría generar un mayor impacto mediático positivo para el concurso.

El preparador también mencionó a otras candidatas que, según él, han sobresalido en esta edición:

Venezuela, a quien consideró la mejor vestida del certamen.

Nicaragua, a la que calificó como una candidata muy bonita.

Cuba, de quien resaltó que sus representantes son educadas, finas y de buena familia.

“México debería ser la ganadora para mí”, enfatizó Sousa, reafirmando su apoyo a la representante mexicana como su favorita para coronarse Miss Universo 2025.

VIDEOS
Lo Nuevo