Osmel Sousa el “zar de la belleza” da su favorita del Miss Universo 2025

En cuanto a sus favoritas, el experto señaló que, en su opinión, Miss México debería ganar Miss Universo 2025, ya que 'cuenta con todas las cualidades necesarias para llevarse la corona'. Además, destacó que la polémica reciente con el empresario Nawat Itsaragrisil podría generar un mayor impacto mediático positivo para el concurso.El preparador también mencionó a otras candidatas que, según él, han sobresalido en esta edición:Venezuela, a quien consideró la mejor vestida del certamen.Nicaragua, a la que calificó como una candidata muy bonita.Cuba, de quien resaltó que sus representantes son educadas, finas y de buena familia.<i>'México debería ser la ganadora para mí',</i> enfatizó Sousa, reafirmando su apoyo a la representante mexicana como su favorita para coronarse Miss Universo 2025.