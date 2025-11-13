Presidente Mulino: ‘Si Panamá clasifica al Mundial, no habrá día libre’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, envió este jueves 13 de noviembre un mensaje de apoyo a la Selección Nacional de Fútbol, que se enfrenta a Guatemala en un partido clave de la eliminatoria rumbo al Mundial.

Durante su intervención, el mandatario expresó su respaldo al equipo panameño y rechazó los actos de violencia registrados recientemente en territorio guatemalteco.

“Igualmente deseo hoy mandarle las mejores vibras a nuestra sele en Guatemala. Ojalá todo salga bien. Repudio como panameño la agresión y la forma poco civilizada de atacar, porque es ataque, a un equipo rival, pero en el deporte todos no están del mismo lado. Hay compañeros de juego, así como hay rivales de juego”, manifestó el presidente Mulino.

El presidente destacó el comportamiento ejemplar de la selección panameña de manera internacional. “Panamá siempre ha sido una selección muy respetuosa.Nuestro país ha sido supremamente respetuoso cuando vienen todas las selecciones de todas partes, incluso en aquellos juegos más enconados que hemos tenido, Panamá se porta la altura. Espero que Guatemala y su fanaticada sepan comportarse a la altura hoy frente a nuestra selección nacional”, añadió.

Durante el encuentro con los medios, Mulino también respondió a una pregunta que se generó entre los presentes: si Panamá clasifica al Mundial, ¿el día siguiente sería libre para todos los panameños?

“Ese es Panamá, no cabe la menor duda que ese es Panamá”, comentó para luego aclarar que “no, no va a haber día libre, pero será un día de regocijo nacional, sin duda alguna” concluyó.

El panorama deportivo

Guatemala ocupa actualmente el tercer lugar del grupo A con 5 puntos, mientras que Panamá y Surinam comparten la cima de la tabla con 6 unidades cada uno.

Si Panamá vence a Guatemala daría un paso casi decisivo hacia la clasificación. En caso de empate, todo se definiría en la última fecha, cuando Panamá enfrente a El Salvador.