Lluvias causan pérdidas agrícolas por $288,000 en Panamá

Un total de 188.21 hectáreas de cultivos, entre arroz y hortalizas, se vieron afectadas tras las recientes inundaciones causadas por el desbordamiento de ríos ante las intensas lluvias registradas en el interior del país, según un estudio del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA).

El informe que fue publicado este jueves detalló que las inundaciones dañaron, en cultivos de arroz, una superficie de 94 hectáreas en Coclé; 30.7 hectáreas en Los Santos; 55.1 hectáreas en Veraguas; 9 hectáreas en Herrera; mientras que en el rubro hortalizas se contabilizaron 2.51 hectáreas afectadas por el exceso de lluvias en la provincia de Chiriquí.

El personal técnico de las gerencias regionales del ISA se desplazó a las zonas siniestradas por el temporal para recabar los datos de las afectaciones y asistir a los productores que mantienen aseguradas sus inversiones con la institución.

Los cálculos estimados, en conceptos de indemnizaciones, alcanzan los $288,000.00, que serán distribuidos a los productores para hacer frente a los daños que han sufrido y permitan una pronta recuperación de sus cultivos.