Banco Nacional de Panamá dejará de acuñar centavos tras decisión de Estados Unidos

El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, anunció este jueves 13 de noviembre que la entidad dejará de acuñar centavos tras la decisión de Estados Unidos de suspender esa emisión.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que la razón de no acuñar más centavos era su irrelevancia y los altos costos de producción.

“No es que desaparecerá de un día para otro, pero se va a dejar de acuñar”, comentó Carrizo.

¿Qué hará ahora Panamá?

Según el gerente de BNP, enviarán una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas, quien es el responsable de la política económica del país, para prohijar una ley “muy simple” donde se permita el redondeo a los comercios.