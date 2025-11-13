Inadeh: ¿Qué ofrece el curso de Marketing Digital y dónde se imparte?

Según Roberto Martínez, instructor del Inadeh, el curso está abierto a todo tipo de personas, incluso aquellas que no tienen conocimientos previos en el área. 'Se les enseña desde el vocabulario básico y el lenguaje propio del marketing digital; a partir de allí, los participantes comienzan a desarrollar los contenidos del plan de estudio', detalló Martínez.El curso forma parte de la oferta académica del Inadeh orientada a impulsar el emprendimiento, la innovación y la transformación digital, contribuyendo al desarrollo de nuevas oportunidades laborales en el país.