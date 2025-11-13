Inadeh: ¿Qué ofrece el curso de Marketing Digital y dónde se imparte?

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) tiene a disposición el curso de Marketing Digital en su Centro de Innovación y Emprendimiento Productivo, donde los participantes adquieren herramientas para desenvolverse en el entorno digital.

A través de clases teóricas y prácticas, los estudiantes aprenden sobre estrategias en redes sociales, posicionamiento web, publicidad en línea y análisis de datos, fortaleciendo así sus competencias tecnológicas y profesionales para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral.