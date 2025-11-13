  1. Inicio
Información útil

Inadeh: ¿Qué ofrece el curso de Marketing Digital y dónde se imparte?

El Inadeh ofrece curso de Marketing Digital en su Centro de Innovación y Emprendimiento Productivo.
Emiliana Tuñón
  • 13/11/2025 11:54
El Inadeh ofrece curso de Marketing Digital para impulsar las competencias tecnológicas de los panameños.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) tiene a disposición el curso de Marketing Digital en su Centro de Innovación y Emprendimiento Productivo, donde los participantes adquieren herramientas para desenvolverse en el entorno digital.

A través de clases teóricas y prácticas, los estudiantes aprenden sobre estrategias en redes sociales, posicionamiento web, publicidad en línea y análisis de datos, fortaleciendo así sus competencias tecnológicas y profesionales para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Según Roberto Martínez, instructor del Inadeh, el curso está abierto a todo tipo de personas, incluso aquellas que no tienen conocimientos previos en el área.

“Se les enseña desde el vocabulario básico y el lenguaje propio del marketing digital; a partir de allí, los participantes comienzan a desarrollar los contenidos del plan de estudio”, detalló Martínez.

El curso forma parte de la oferta académica del Inadeh orientada a impulsar el emprendimiento, la innovación y la transformación digital, contribuyendo al desarrollo de nuevas oportunidades laborales en el país.

