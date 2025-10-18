  1. Inicio
PANAMÁ

¡Inscríbete! INADEH ofrece nuevos programas técnicos en atención a personas mayores y programación web

El INADEH lanza nuevos programas técnicos en atención a personas mayores y programación web.
Emiliana Tuñón
  • 18/10/2025 07:29
El INADEH invita a inscribirse en sus programas técnicos de cuidado de adultos mayores y programación web, con inicio el 20 de octubre.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció el lanzamiento de dos nuevos programas técnicos: Técnico en Cuidado a Personas Mayores y Técnico Profesional Programador Web, los cuales darán inicio el lunes 20 de octubre de 2025.

Los cursos se impartirán en el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIEPI), ubicado en Plaza Galerías Tocumen, y están dirigidos a personas interesadas en capacitarse en áreas de alta demanda laboral, mejorando sus competencias profesionales.

Las inscripciones se realizarán de manera digital a través del sitio web oficial de INADEH.

Detalles de los nuevos programas del INADEH

Programa Técnico en Cuidado a Personas Mayores: Con una duración de 644 horas, este programa prepara personal altamente capacitado para brindar atención integral, ética y digna a personas mayores. La formación combina teoría y práctica, e incluye contenidos esenciales como higiene, nutrición, movilización segura y primeros auxilios.

Los participantes deberán realizar una práctica profesional supervisada en hogares, centros de atención y espacios comunitarios, bajo la guía de profesionales experimentados, requisito indispensable para obtener la certificación.

-Programa Técnico Profesional Programador Web: Con una duración de 1,120 horas, este programa busca desarrollar habilidades técnicas y prácticas en el diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios y aplicaciones web, preparando a los participantes para integrarse al mercado laboral digital.

