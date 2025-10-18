¡Inscríbete! INADEH ofrece nuevos programas técnicos en atención a personas mayores y programación web

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció el lanzamiento de dos nuevos programas técnicos: Técnico en Cuidado a Personas Mayores y Técnico Profesional Programador Web, los cuales darán inicio el lunes 20 de octubre de 2025.

Los cursos se impartirán en el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIEPI), ubicado en Plaza Galerías Tocumen, y están dirigidos a personas interesadas en capacitarse en áreas de alta demanda laboral, mejorando sus competencias profesionales.

Las inscripciones se realizarán de manera digital a través del sitio web oficial de INADEH.