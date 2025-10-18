¡Inscríbete! INADEH ofrece nuevos programas técnicos en atención a personas mayores y programación web

El <b><a href="/tag/-/meta/inadeh-instituto-nacional-de-formacion-profesional">Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH)</a></b> anunció el lanzamiento de <b>dos nuevos programas técnicos</b>: <b>Técnico en Cuidado a Personas Mayores</b> y <b>Técnico Profesional Programador Web</b>, los cuales darán inicio el <b>lunes 20 de octubre de 2025</b>.Los cursos se impartirán en el <b>Centro de Innovación y Emprendimiento (CIEPI)</b>, ubicado en <b>Plaza Galerías Tocumen</b>, y están dirigidos a personas interesadas en <b>capacitarse en áreas de alta demanda laboral</b>, mejorando sus competencias profesionales.Las <b>inscripciones se realizarán de manera digital</b> a través del <b>sitio web oficial de INADEH</b>.