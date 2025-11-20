¿Quién es Fátima Bosch? La mexicana que hizo historia en Miss Universo 2025

México tiene una nueva reina. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/miss-universo-2025-miss-mexico-se-corona-como-la-ganadora-de-la-74-edicion-JE17752856" target="_blank">Fátima Bosch se alzó con el triunfo en Miss Universo 2025</a></b> desde Tailandia, convirtiéndose en la sucesora de Victoria Kjaer gracias a su destacado desempeño a lo largo del certamen. Su victoria no solo celebra su belleza, sino también su trayectoria personal y profesional.El nombre de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/tension-en-miss-universo-2025-representante-de-mexico-protagoniza-incidente-con-organizador-tailandes-GM17280017" target="_blank">la mexicana resonó en medios de comunicación y redes sociales tras una fuerte controversia al inicio de la competencia, luego de responder con firmeza ante la violencia ejercida por Nawat Itsaragrisil,</a> </b>situación que generó intensas reacciones en plataformas digitales. A pesar de ello, su seguridad, temple y desempeño en cada fase del concurso la llevaron a coronarse como la nueva Miss Universo.