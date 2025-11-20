¿Quién es Fátima Bosch? La mexicana que hizo historia en Miss Universo 2025

México tiene una nueva reina. Fátima Bosch se alzó con el triunfo en Miss Universo 2025 desde Tailandia, convirtiéndose en la sucesora de Victoria Kjaer gracias a su destacado desempeño a lo largo del certamen. Su victoria no solo celebra su belleza, sino también su trayectoria personal y profesional. El nombre de la mexicana resonó en medios de comunicación y redes sociales tras una fuerte controversia al inicio de la competencia, luego de responder con firmeza ante la violencia ejercida por Nawat Itsaragrisil, situación que generó intensas reacciones en plataformas digitales. A pesar de ello, su seguridad, temple y desempeño en cada fase del concurso la llevaron a coronarse como la nueva Miss Universo.

¿Quién es Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

Fátima Bosch, de 25 años y originaria del estado de Tabasco, se convierte en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo. Cuenta con formación en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, reflejando desde joven su interés por la moda y la belleza, áreas hacia las que ha orientado sus estudios y su desarrollo profesional. Bosch también ha compartido experiencias personales significativas, como el bullying que vivió durante su infancia. Además, ha hablado sobre los retos que implicó crecer con TDAH y dislexia, destacando que el apoyo constante de sus padres y su hermano fue determinante en su proceso de integración tanto personal como profesional.