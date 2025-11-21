Demphra presenta ‘Imparable’, un EP que marca su renacer artístico

Tras un año de transformaciones profundas, introspección y cambios decisivos, <b>Demphra</b> reaparece con <i>Imparable</i>, un EP que captura uno de los momentos más significativos de su trayectoria. El proyecto nace de un periodo en el que la artista decidió hacer silencio, mirarse por dentro y reconstruirse para volver a crear desde un lugar más auténtico, emocional y libre.Durante este tiempo, mientras su presencia en los escenarios seguía creciendo, la cantante atravesaba un proceso personal que la llevó a reencontrar su propia voz lejos del ruido externo. Esa búsqueda dio origen a las canciones de <i>Imparable</i>, temas escritos desde la vulnerabilidad, el cuestionamiento y la sanación.El camino hacia este nuevo sonido comenzó con <i>Pa’ curarme</i>, una propuesta donde el género urbano se fusiona con influencias mexicanas. El tema, primero en su versión original y luego con un remix junto a Flex, abrió una nueva etapa para la artista: la de explorar sin miedo y alejarse del personaje para acercarse más a la persona. Después llegó <i>Cómo se olvida</i>, una balada urbana con toques mexicanos que consolidó este giro hacia un estilo más íntimo.