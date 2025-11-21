  1. Inicio
PANAMÁ

Demphra presenta ‘Imparable’, un EP que marca su renacer artístico

Portada del EP ‘Imparable’ de Demphra
Portada del EP ‘Imparable’ de Demphra Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/11/2025 13:01
El camino hacia este nuevo sonido comenzó con ‘Pa’ curarme’, una propuesta donde el género urbano se fusiona con influencias mexicanas.

Tras un año de transformaciones profundas, introspección y cambios decisivos, Demphra reaparece con Imparable, un EP que captura uno de los momentos más significativos de su trayectoria. El proyecto nace de un periodo en el que la artista decidió hacer silencio, mirarse por dentro y reconstruirse para volver a crear desde un lugar más auténtico, emocional y libre.

Durante este tiempo, mientras su presencia en los escenarios seguía creciendo, la cantante atravesaba un proceso personal que la llevó a reencontrar su propia voz lejos del ruido externo. Esa búsqueda dio origen a las canciones de Imparable, temas escritos desde la vulnerabilidad, el cuestionamiento y la sanación.

El camino hacia este nuevo sonido comenzó con Pa’ curarme, una propuesta donde el género urbano se fusiona con influencias mexicanas. El tema, primero en su versión original y luego con un remix junto a Flex, abrió una nueva etapa para la artista: la de explorar sin miedo y alejarse del personaje para acercarse más a la persona. Después llegó Cómo se olvida, una balada urbana con toques mexicanos que consolidó este giro hacia un estilo más íntimo.

Un EP cargado de fuerza, memoria y evolución

El EP es el resultado del trabajo conjunto entre Demphra y un equipo de renombre: Rike Music, productor detrás de éxitos de Sech, y Javier Jurado, quienes aportaron una identidad sonora más emocional y experimental sin perder la esencia urbana. También participaron reconocidos compositores como Joey Montana, Ochy, Johnny Jay B, Martin Machore y Kenzo, sumando matices únicos a cada canción.

Un elemento central del proyecto es el homenaje al guitarrista panameño Dubarran, cuya presencia musical quedó registrada en todas las guitarras del EP. Aunque ya no está físicamente, su legado vive en estas grabaciones, dotando al proyecto de una carga emocional especial.

Este EP es mi verdad completa. No es una colección de temas; es mi historia, mi duelo, mi fuerza y mi renacer”, expresó la artista al presentar el proyecto.

El inicio de una nueva etapa para Demphra

“Imparable” marca el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Demphra adelantó que esta nueva era musical tendrá su desarrollo pleno en 2026, año en el que mostrará su versión más expansiva y poderosa.

El EP estará disponible el 21 de noviembre en todas las plataformas digitales, acompañado de visuales, contenido exclusivo y experiencias especiales que introducen oficialmente esta etapa más honesta, más emocional y, como promete su nombre, más imparable.

