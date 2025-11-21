Demphra presenta ‘Imparable’, un EP que marca su renacer artístico

Tras un año de transformaciones profundas, introspección y cambios decisivos, Demphra reaparece con Imparable, un EP que captura uno de los momentos más significativos de su trayectoria. El proyecto nace de un periodo en el que la artista decidió hacer silencio, mirarse por dentro y reconstruirse para volver a crear desde un lugar más auténtico, emocional y libre.

Durante este tiempo, mientras su presencia en los escenarios seguía creciendo, la cantante atravesaba un proceso personal que la llevó a reencontrar su propia voz lejos del ruido externo. Esa búsqueda dio origen a las canciones de Imparable, temas escritos desde la vulnerabilidad, el cuestionamiento y la sanación.

El camino hacia este nuevo sonido comenzó con Pa’ curarme, una propuesta donde el género urbano se fusiona con influencias mexicanas. El tema, primero en su versión original y luego con un remix junto a Flex, abrió una nueva etapa para la artista: la de explorar sin miedo y alejarse del personaje para acercarse más a la persona. Después llegó Cómo se olvida, una balada urbana con toques mexicanos que consolidó este giro hacia un estilo más íntimo.