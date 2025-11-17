Las Naviferias 2025 iniciarán el 2 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) reveló los detalles de las tradicionales Naviferias 2025, las cuales se llevarán a cabo de manera simultánea en diversas provincias del país, a partir del 2 de diciembre. Este año marca una expansión significativa, ya que el IMA pasará de 89 Naviferias realizadas en 2024 a un total de 123 Naviferias en 2025, buscando alcanzar un mayor número de comunidades y familias a nivel nacional. Las actividades se desarrollarán en paralelo en distintos puntos del territorio, acercando productos accesibles a la población.

El director general del IMA, Nilo Murillo, explicó que toda la operación estará “subordinada a un cronograma” que será publicado en las redes sociales oficiales. “Comúnmente iniciamos en David, Chiriquí; en Bugaba y en otros dos puntos, simultáneamente en el área de Los Santos y, así sucesivamente, en las demás provincias”, detalló.

Murillo confirmó que este año se distribuirán 500,000 Cajas Navideñas, que se dividen en 300,000 provistas por la agroindustria nacional y 200,000 adquiridas a distribuidoras panameñas.

Sobre la logística de entrega, precisó que “las distribuidoras son las que llevan el producto directamente a los puntos de feria”. En el caso de la agroindustria nacional, añadió que cada empresa “mantiene los productos refrigerados en sus cuartos fríos”, lo que no representa costos adicionales para el IMA. Uno de los productos más esperados es la Caja Navideña, que estará disponible a un costo de $15 e incluirá los siguientes productos esenciales: 10 libras de arroz, sal, azúcar, una lata de guandú y un jamón picnic con hueso.

Murillo reiteró que se trata de una caja destinada al consumo navideño. “La caja es para la Navidad. Si la compra el día 2 (de diciembre), debe guardarla”, señaló, destacando que todas las compras deberán hacerse mediante el código QR.