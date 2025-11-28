Nuevos trabajos en el puente de San Miguelito, conozca las fechas y los horarios

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó sobre una serie de trabajos de rehabilitación que se realizarán en el puente de San Miguelito, parte vital de la interconexión de varias avenidas de la ciudad de Panamá.

Según informó la entidad, estas labores buscan instalar un nuevo sistema de iluminación en el marco del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá, Renglón 1”.

Estas obras, que podrían generar afectaciones parciales en la circulación vehicular, se realizarán por seis noches desde el lunes 1 de diciembre hasta el sábado 6 de diciembre.

El horario de la intervención será de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., cada noche.

El lugar exacto de las labores es el puente de San Miguelito, ubicado en la interconexión de las siguientes vías: avenida Simón Bolívar, avenida Ricardo J. Alfaro, Avenida José Domingo Díaz y Avenida Boyd-Roosevelt.

Recomendaciones para los conductores

El MOP enfatiza que los trabajos se ejecutarán siguiendo estrictamente los protocolos de seguridad. Sin embargo, la entidad solicita la colaboración y comprensión de los residentes del distrito de San Miguelito y usuarios del área.

Debido a las posibles afectaciones parciales en el tráfico durante la noche, se insta a conducir con precaución en las zonas de trabajo, además de utilizar rutas alternas siempre que sea posible durante el horario indicado.