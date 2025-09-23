  1. Inicio
MOP en Juan Díaz: del 23 al 26 de septiembre habrá cierre de vías

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los usuarios, residentes y comerciantes del corregimiento de Juan Díaz sobre los trabajos.
Kathyria Caicedo
  • 23/09/2025 11:58
El Ministerio de Obras Públicas informó que estará desarrollando obras en el corregimiento de Juan Díaz, conozca las áreas y los horarios.

A través de redes sociales, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha informado de las obras que realizará del 23 al 26 de septiembre en el corregimiento de Juan Díaz.

Detalló el MOP, que estos trabajos forman parte del proyecto de “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá”, Renglón No. 3, se estarán realizando trabajos de perfilado y colocación de carpeta asfáltica.

El lugar de la intervención será en la Avenida José Agustín Arango, entre la calle 127 Este y la calle 126 Este, área próxima a Crystal Plaza en Juan Díaz.

Durante este período se realizarán cierres parciales de vía, especialmente en horario nocturno de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.

