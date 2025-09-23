MOP en Juan Díaz: del 23 al 26 de septiembre habrá cierre de vías

A través de redes sociales, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha informado de las obras que realizará del 23 al 26 de septiembre en el corregimiento de Juan Díaz.

Detalló el MOP, que estos trabajos forman parte del proyecto de “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá”, Renglón No. 3, se estarán realizando trabajos de perfilado y colocación de carpeta asfáltica.

El lugar de la intervención será en la Avenida José Agustín Arango, entre la calle 127 Este y la calle 126 Este, área próxima a Crystal Plaza en Juan Díaz.

Durante este período se realizarán cierres parciales de vía, especialmente en horario nocturno de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.