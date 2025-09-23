MOP en Juan Díaz: del 23 al 26 de septiembre habrá cierre de vías

A través de redes sociales, el <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b> ha informado de las obras que realizará del 23 al 26 de septiembre en el corregimiento de Juan Díaz. Detalló el MOP, que estos trabajos forman parte del proyecto de '<b>Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá'</b>, Renglón No. 3, se estarán realizando trabajos de perfilado y colocación de carpeta asfáltica.El lugar de la intervención será en la Avenida José Agustín Arango, entre la calle 127 Este y la calle 126 Este, área próxima a Crystal Plaza en Juan Díaz. Durante este período se realizarán cierres parciales de vía, especialmente en horario nocturno de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.