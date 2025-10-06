Grupo Estrella compra activos de Cemex Panamá por $200 millones

El Grupo Estrella de República Dominicana anunció la compra de los activos panameños de Cemex por una inversión que supera los 200 millones de dólares. <b>Este movimiento estratégico busca expandir la unidad de negocio Cemento Panam del grupo y reforzar su plan de crecimiento internacional</b>, consolidando su presencia en una de las economías más dinámicas de Centroamérica. La adquisición refuerza la diversificación del grupo, que ya cuenta con 42 años de trayectoria en construcción e industria en la región.La transacción en Panamá incluye la operación de la planta de Cemento Bayano, que posee dos líneas de producción integradas, además de todos los activos asociados a sus plantas de concreto y agregados. Grupo Estrella, un referente en la construcción e industria en República Dominicana y el Caribe, opera con divisiones en el sector de la construcción, donde ha ejecutado importantes obras de infraestructura, y en el sector industrial, que abarca la producción de cemento, concreto, varillas de acero, y estructuras metálicas.Esta no es la primera incursión del Grupo Estrella en el país, ya que mantiene presencia en Panamá desde hace 12 años a través de proyectos de infraestructura e inversiones en el sector energético. La adquisición de Cemex Panamá complementa su sólida estrategia de integración vertical y diversificación que también incluye inversiones en los sectores hospitalario, aeroportuario y de medios de comunicación. La financiación de la operación fue estructurada por Bladex, con la participación de BAC y Global Bank, y contó con Munegu Partners como asesor financiero exclusivo.Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial del Grupo Estrella, expresó su entusiasmo por la adquisición: <i>'Nos sentimos muy contentos de fortalecer nuestra presencia en Panamá y ser parte de su crecimiento y desarrollo. Esta inversión nos permitirá ofrecer soluciones integrales para el mercado local y de la región'.</i> Maniscalco subrayó la confianza del grupo en el futuro de Panamá y su disposición a integrar al equipo de profesionales panameños a la estructura del Grupo Estrella.