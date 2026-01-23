Juicio Odebrecht: Acuerdos de pena, nuevas pruebas y abogados ausentes

La investigación por el Caso Odebrecht inició en 2016. Ha pasado casi una década durante la cual se han interpuesto recursos, aplazado audiencia, pactado acuerdos de colaboración y de pena, hasta finalmente llegar al inicio del juicio en enero de este año. Las interrupciones en el proceso han sido la mayor constante, y aún después del inicio del juicio no han faltado los múltiples recesos y suspensiones para atender nuevos acuerdos, revisar evidencias u otros trámites.La más reciente fue por un acuerdo de pena suscrito entre el Ministerio Público y el exdirectivo de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini.'Son sesiones muy irregulares, una justicia a retazos, a cuentagotas que obliga a una mejor organización para este tipo de sesiones', manifestó el abogado Ángel Álvarez, quien representa al expresidente Ricardo Martinelli, a la salida de la Corte. Al ser cuestionado sobre el reciente acuerdo de pena a estas alturas del proceso destacó que es una opción que debe mantenerse abierta. 'El acuerdo de pena, en todos los procesos debe ser siempre una salida porque siempre va a ser mejor evitar al desgaste. Y ante circunstancias como las que se presentan hoy, mucha gente está optando por este camino, porque evidentemente no hay forma de soportar el desgaste que está imponiendo este tipo de justicia,' explicó Álvarez. Desde el primer día del juicio se han pactado 3 acuerdo de pena. Sin embargo, para el abogado esta no es una salida que contempla su representado. 'En nuestro caso en particular, Ricardo Martinelli ha defendido y seguirá defendiendo su estado de inocencia hasta el último minuto', enfatizó.Se espera que la próxima semana se terminen con las objeciones a las pruebas extraordinarias y empiece verdaderamente la argumentación del caso.'Comienza la práctica de prueba que es una etapa sumamente importante del proceso. Porque aquí el Ministerio Público pues tiene la oportunidad de demostrar su teoría del caso', adelantó la abogado defensora Guillermina Mcdonald, quien representante al empresario Navin Bhakta. 'Los abogados defensores vamos a tener ahora sí la oportunidad correcta para derrocar las pruebas que tiene el Ministerio Público con relación a cada uno de nuestros representados', concluyó. Añadió que planea cuestionar al funcionario responsable del informe financiero de su cliente. 'Cuando yo tenga la oportunidad de preguntarle, ustedes se van a dar cuenta que no hizo un análisis correcto ni hizo la investigación por el expediente y llega a conclusiones totalmente erradas', aseguró.