Juicio Odebrecht: Acuerdos de pena, nuevas pruebas y abogados ausentes

Termina otra semana del juicio Odebrecht de forma anticlimática.

El viernes se esperaba que los abogados defensores presentaran sus objeciones a las pruebas extraordinarias presentadas el miércoles por el Ministerio Público. La sesión estaba programada para las 8.30 de la mañana, pero no fue hasta las 9 que se empezó a tomar lista de asistencia. La escena recordaba a las clases virtuales durante la pandemia, un Zoom en el que los participantes hablaban unos sobre los otros por problemas de audio, no podían escuchar a la jueza Baloisa Marquínez.

Marquínez rápidamente se percató de un percance crucial, faltaba un abogado. Sin la presencia de representación legal, la persona se considera en indefensión y es necesario suspender la sesión del juicio.

El ausente era Abdel Almengor, abogado de la firma Infante, Pérez, Almillano, que representa a Jaumes Pamies Dolade, vinculado a Banca Privada de Andorra (BPA).

Para evitar estas situaciones, todos los otros días del juicio han estado presentes abogados de oficio listos para representar a los imputados en caso de ausencia de los abogados particulares. Sin embargo, desde el 15 de enero, el abogado de oficio había notificado que este viernes 23 no podría asistir, lo que se incluyó en el expediente.

Y precisamente el día que todos sabían que faltaría un suplente, se paveó el abogado particular sin presentar una excusa o justificación la jueza.

La jueza, con expresión de hastío, decretó primero un receso de 20 minutos para que se encontrara un reemplazo competente de la firma o alguna solución. Pasado el tiempo, no apareció nadie. Decretó la suspensión del juicio hasta las 8.30 de la mañana del lunes y le colocó al abogado ausente la multa más elevada que le permite la ley: 100 dólares.