Juicio Odebrecht: Acuerdos de pena, nuevas pruebas y abogados ausentes

Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 24/01/2026 00:00
Esta semana se pactó un acuerdo de pena que podría ser clave en el proceso. La sesión del viernes tuvo que ser suspendida por la ausencia de un abogado particular

Termina otra semana del juicio Odebrecht de forma anticlimática.

El viernes se esperaba que los abogados defensores presentaran sus objeciones a las pruebas extraordinarias presentadas el miércoles por el Ministerio Público. La sesión estaba programada para las 8.30 de la mañana, pero no fue hasta las 9 que se empezó a tomar lista de asistencia. La escena recordaba a las clases virtuales durante la pandemia, un Zoom en el que los participantes hablaban unos sobre los otros por problemas de audio, no podían escuchar a la jueza Baloisa Marquínez.

Marquínez rápidamente se percató de un percance crucial, faltaba un abogado. Sin la presencia de representación legal, la persona se considera en indefensión y es necesario suspender la sesión del juicio.

El ausente era Abdel Almengor, abogado de la firma Infante, Pérez, Almillano, que representa a Jaumes Pamies Dolade, vinculado a Banca Privada de Andorra (BPA).

Para evitar estas situaciones, todos los otros días del juicio han estado presentes abogados de oficio listos para representar a los imputados en caso de ausencia de los abogados particulares. Sin embargo, desde el 15 de enero, el abogado de oficio había notificado que este viernes 23 no podría asistir, lo que se incluyó en el expediente.

Y precisamente el día que todos sabían que faltaría un suplente, se paveó el abogado particular sin presentar una excusa o justificación la jueza.

La jueza, con expresión de hastío, decretó primero un receso de 20 minutos para que se encontrara un reemplazo competente de la firma o alguna solución. Pasado el tiempo, no apareció nadie. Decretó la suspensión del juicio hasta las 8.30 de la mañana del lunes y le colocó al abogado ausente la multa más elevada que le permite la ley: 100 dólares.

Justicia a retazos

La investigación por el Caso Odebrecht inició en 2016. Ha pasado casi una década durante la cual se han interpuesto recursos, aplazado audiencia, pactado acuerdos de colaboración y de pena, hasta finalmente llegar al inicio del juicio en enero de este año. Las interrupciones en el proceso han sido la mayor constante, y aún después del inicio del juicio no han faltado los múltiples recesos y suspensiones para atender nuevos acuerdos, revisar evidencias u otros trámites.

La más reciente fue por un acuerdo de pena suscrito entre el Ministerio Público y el exdirectivo de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini.

“Son sesiones muy irregulares, una justicia a retazos, a cuentagotas que obliga a una mejor organización para este tipo de sesiones”, manifestó el abogado Ángel Álvarez, quien representa al expresidente Ricardo Martinelli, a la salida de la Corte.

Al ser cuestionado sobre el reciente acuerdo de pena a estas alturas del proceso destacó que es una opción que debe mantenerse abierta. “El acuerdo de pena, en todos los procesos debe ser siempre una salida porque siempre va a ser mejor evitar al desgaste. Y ante circunstancias como las que se presentan hoy, mucha gente está optando por este camino, porque evidentemente no hay forma de soportar el desgaste que está imponiendo este tipo de justicia,” explicó Álvarez. Desde el primer día del juicio se han pactado 3 acuerdo de pena. Sin embargo, para el abogado esta no es una salida que contempla su representado. “En nuestro caso en particular, Ricardo Martinelli ha defendido y seguirá defendiendo su estado de inocencia hasta el último minuto”, enfatizó.

Se espera que la próxima semana se terminen con las objeciones a las pruebas extraordinarias y empiece verdaderamente la argumentación del caso.

“Comienza la práctica de prueba que es una etapa sumamente importante del proceso. Porque aquí el Ministerio Público pues tiene la oportunidad de demostrar su teoría del caso”, adelantó la abogado defensora Guillermina Mcdonald, quien representante al empresario Navin Bhakta. “Los abogados defensores vamos a tener ahora sí la oportunidad correcta para derrocar las pruebas que tiene el Ministerio Público con relación a cada uno de nuestros representados”, concluyó.

Añadió que planea cuestionar al funcionario responsable del informe financiero de su cliente. “Cuando yo tenga la oportunidad de preguntarle, ustedes se van a dar cuenta que no hizo un análisis correcto ni hizo la investigación por el expediente y llega a conclusiones totalmente erradas”, aseguró.

