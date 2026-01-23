La avenida Balboa, junto a la Cinta Costera: dos caras frente al mar

Si bien existe una mezcla de usos —residenciales, comerciales, hoteleros y gastronómicos— que podría enriquecer la zona, la falta de una red peatonal continua y segura limita seriamente su potencial urbano. Desde el punto de vista arquitectónico, el skyline de la avenida Balboa conserva rezagos de la arquitectura corporativa de los años noventa: edificios comerciales de vidrio reflectivo. A esto se suman torres residenciales que replican un modelo estandarizado de concreto armado y vidrio. Entre los edificios notables destacan algunos edificios de los años sesenta, setenta y ochenta como el edificio Atalaya, la antigua torre del banco Exterior o el edificio Los Delfines, un poco más reciente del arquitecto Edwin Brown, cuya solución esquinera con volúmenes circulares y retranqueados mantiene vigencia y carácter. Las plazas comerciales repiten modelos conocidos: grandes superficies de estacionamiento frontal, aceras reducidas y calles de alto. Los cruces peatonales carecen de semaforización adecuada y los recorridos continuos son prácticamente inexistentes, salvo por algunos puentes elevados que privilegian el flujo vehicular y dan acceso a la Cinta Costera. La escala de los edificios, que se concentra en maximizar metros cuadrados y vistas para la rentabilidad inmobiliaria, ignora cualquier relación humana con el espacio. Las entradas monumentales para automóviles refuerzan la percepción de que la avenida Balboa es una vía rápida más que un paseo urbano. Dentro de este contexto, el edificio YOO, con aportes del diseñador Philippe Starck, introduce en su planta baja un ambiente arbolado y relativamente amable con la ciudad, aunque se trata de una excepción aislada y no de una constante a lo largo de la avenida.Uno de los puntos centrales de la avenida Balboa, aunque opacado por la presencia del edificio Miramar, es el parque Urracá, como parte de la urbanización Bella Vista. Cruces clave, como los de las calles Aquilino de la Guardia y Federico Boyd, se convierten en un suplicio para los peatones. Hacia Calidonia, la situación empeora: lotes baldíos y un paisaje urbano degradado. El antiguo Hospital Santo Tomás ha visto desmejorados sus jardines, sin ningún tipo de mantenimiento, mientras que el nuevo edificio del Hospital del Niño aporta poco o nada a la calidad del espacio urbano. Finalmente, hacia el sector del Casco Antiguo, la proliferación de edificios multifamiliares de alta densidad, a mucha altura y de dudosa calidad arquitectónica se desarrolla sin una normativa clara. Estas nuevas construcciones obstruyen progresivamente vistas históricas como la del cerro Ancón, borrando uno de los referentes naturales más importantes de la ciudad.La avenida Balboa y la Cinta Costera representan, así, dos caras de una misma moneda: una imagen espectacular vista desde el mar y una oportunidad urbana desperdiciada desde tierra firme. El reto pendiente no es menor: transformar este frente costero en un paseo peatonal o un boulevard verdaderamente público, coherente, humano y digno. Sobre la avenida Balboa se anuncian y se discuten múltiples proyectos futuros: desde la posibilidad de construir una playa artificial, hasta la tan necesaria limpieza integral de la bahía de Panamá, cuando resulta evidente que los ríos continúan llegando al mar cargados de desechos y contaminación. Al mismo tiempo, el país se posiciona cada vez más como un destino que atrae visitantes y dinamiza la economía a través del turismo. Sin embargo, ese relato de éxito debe comenzar por lo más básico: aceras dignas, espacios públicos seguros y accesibles, y una ciudad pensada tanto para quienes la habitan como para quienes la visitan. En este sentido, la extensión del sistema de transporte masivo —como una eventual prolongación de la Línea 2 del Metro hasta Paitilla— podría mejorar de forma significativa la accesibilidad y la movilidad a lo largo de la avenida Balboa, complementando la Línea 1 ya existente; así como extender la conectividad peatonal con la vía Israel. Las nuevas instalaciones turísticas que se implantan en este frente costero dan cuenta de un potencial real y de ciertos indicios de éxito; no obstante, ese crecimiento solo será sostenible si se planifica con visión urbana, sin improvisaciones y un compromiso con la planificación urbana.