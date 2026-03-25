Infraestructura en crisis: el 46% de la carga de Panamá transita por una vía deteriorada

La Cámara Marítima de Panamá (CMP) emitió un llamado urgente ante el avanzado estado de deterioro que presenta la avenida Randolph, en la ciudad de Colón, provincia de igual nombre. Esta arteria vial es considerada una columna vertebral para la movilidad del engranaje logístico y portuario del país, cuya operatividad se ve actualmente comprometida. Según el gremio, las condiciones actuales de la vía impactan directamente en la eficiencia del movimiento de carga y la conectividad entre instalaciones estratégicas. Esta situación no solo afecta los tiempos de desplazamiento, sino que eleva los costos operativos para el sector, repercutiendo en la actividad económica de la provincia y la nación.

Un activo estratégico bajo presión

La relevancia de la avenida Randolph no es menor. De acuerdo con datos de la CMP, por esta ruta se moviliza aproximadamente el 46 % de la carga del sistema portuario nacional. Esto representa cerca de 4.6 millones de TEUs, de los más de 10 millones que maneja Panamá anualmente, lo que subraya su peso dentro de la plataforma logística. “La infraestructura vial que sirve de apoyo a la plataforma logística nacional no puede ser vista de forma aislada, ya que su condición repercute directamente en la competitividad del sistema, en la confiabilidad de las operaciones y en la imagen de Panamá como centro logístico regional”, manifestó la junta directiva de la CMP a través de un comunicado.

Propuesta de diálogo técnico