Infraestructura en crisis: el 46% de la carga de Panamá transita por una vía deteriorada

La relevancia de la<b> avenida Randolph </b>no es menor. De acuerdo con datos de la CMP, por esta ruta se moviliza aproximadamente el <b>46 %</b> de la carga del sistema portuario nacional. Esto representa cerca de <b>4.6 millones de TEUs</b>, de los más de<b> 10 millones </b>que maneja Panamá anualmente, lo que subraya su peso dentro de la plataforma logística.<i>'La infraestructura vial que sirve de apoyo a la plataforma logística nacional no puede ser vista de forma aislada, ya que su condición repercute directamente en la competitividad del sistema, en la confiabilidad de las operaciones y en la imagen de Panamá como centro logístico regional'</i>, manifestó la junta directiva de la CMP a través de un comunicado.