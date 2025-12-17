China exige control mayoritario en acuerdo portuario que incluye Balboa y Cristóbal

El esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump, por reducir la influencia de China en el Canal de Panamá enfrenta serios obstáculos luego de que Pekín endureciera sus exigencias en un acuerdo multimillonario para la venta de decenas de puertos a un consorcio liderado por BlackRock, según reveló The Wall Street Journal.

Los puertos de Balboa y Cristóbal, localizados en las entradas del Canal de Panamá, forman parte de la negociación de este acuerdo multimillonario.

Trump insiste desde diciembre de 2024 que China incremento su influencia en Panamá y sobre todo en las operaciones de la vía acuática.

La operación, valorada en 22.800 millones de dólares, contempla la adquisición de más de 40 puertos en distintas partes del mundo y que en la actualidad son controlados por el conglomerado CK Hutchison.

El acuerdo fue alcanzado en marzo entre BlackRock y la naviera Mediterranean Shipping Co. (MSC), tras las preocupaciones de seguridad planteadas por Trump sobre los vínculos de Hutchison —y de los puertos— con China.

Sin embargo, el pacto provocó el malestar de Pekín, que inicialmente presionó para que la estatal china Cosco fuera incorporada como socia en igualdad de condiciones.

De acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones y consultadas por The Wall Street Journal, China elevó ahora sus demandas y amenaza con bloquear la transacción si Cosco no obtiene una participación mayoritaria.

Las fuentes señalan que BlackRock y MSC estaban dispuestos a conceder a Cosco una participación igualitaria, pero consideran inaceptables las exigencias de control mayoritario y derechos de veto sobre la administración de los puertos.

La Casa Blanca también dejó claro el lunes que no aceptaría un acuerdo bajo esas condiciones.

El estancamiento del proceso subraya la creciente tensión geopolítica en torno al control de infraestructuras estratégicas clave para el comercio marítimo global, en particular aquellas vinculadas al Canal de Panamá.