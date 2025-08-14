CK Hutchison avanza en la venta de sus puertos, incluyendo Panamá

Para algunos expertos, la manera en que se ha maneja esta transacción portuaria ha generado cautela dentro del sector marítimo.Mario Pérez Balladares, presidente del Grupo Narval y experto en temas portuarios, comentó que 'es muy prematuro hablar sobre la venta de los puertos panameños porque eso está en un proceso de auditoría y no quisiera especular sobre eso'.Mientras que Giomar González, directora de Basc Panamá, sostuvo que simplemente se deben esperar los resultados.'Tenemos que esperar y seguramente vendrán probablemente otros jugadores con nuevos puertos, tecnología, automatización y compras grúas', mencionó.Explicó que normalmente los movimientos comerciales de las navieras, específicamente en ventas, han sido parte del devenir histórico, especialmente después de la pandemia.Recalcó González que lo que se negocia con los puertos panameños es una oportunidad para el país para reforzar el Hub de las Américas de manera que eso sea muy positivo'.