¿Cambio en el horario del Metro de Panamá? Esto debes saber sobre la Línea 3 y la estación Albrook

Los usuarios del Metro de Panamá deberán tomar previsiones este fin de semana debido a trabajos en la estación Albrook que implican ajustes temporales en la operación.

La administración informó que continúan los trabajos de izaje del nuevo techo en esta estación clave, como parte de las adecuaciones para integrar las Líneas 1 y 3.

¿Habrá cambios en el horario del Metro?

Sí. Debido a estos trabajos, la estación Albrook abrirá el domingo 12 de abril a las 10:00 a.m., lo que representa un cambio en su horario habitual de operación.

Sin embargo, el resto del sistema operará con normalidad:

Desde la Estación 5 de Mayo hasta Villa Zaita, la Línea 1 funcionará en ambos sentidos.

El servicio iniciará en su horario regular, es decir, desde las 7:00 a.m.

Accesos cerrados y trabajos en curso

Durante la jornada, también se verá afectada la movilidad peatonal en el área:

La pasarela peatonal que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte permanecerá cerrada temporalmente.

Esto se debe a la tercera fase de instalación de la nueva estructura del techo.