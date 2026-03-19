Usuarios del Metro: estación Albrook abrirá más tarde este domingo 22 de marzo

El Metro de Panamá informó que continúan los trabajos de izaje del nuevo techo en la estación Albrook, como parte del proyecto de integración con la Línea 3.

Debido a estas labores, la estación Albrook abrirá este domingo 22 de marzo a partir de las 12:00 mediodía. Según detalló la entidad, durante este fin de semana se ejecutará la segunda fase de instalación de la nueva estructura, la cual permitirá conectar las líneas 1 y 3 del sistema.

Los trabajos se concentrarán en la zona de la pasarela peatonal que conduce hacia la Gran Terminal de Transporte, un punto de alta circulación y mayor complejidad en comparación con la primera fase.

El Metro de Panamá indicó que, una vez reabierta la estación, las labores continuarán en el área sin afectar la seguridad de los usuarios.

En cuanto a la operación del sistema, la Línea 1 funcionará con normalidad desde la estación 5 de Mayo hasta Villa Zaita, en ambos sentidos y en su horario regular a partir de las 7:00 a.m.