Metro de Panamá realiza trabajos en Albrook: horarios y detalles

El Metro de Panamá anunció que este fin de semana se ejecutará la segunda fase de los trabajos para instalar la nueva estructura del techo en la estación de Albrook, como parte del proyecto de integración entre las líneas 1 y 3.

Como resultado de estas labores, la estación permanecerá cerrada temporalmente y reabrirá el domingo 29 de marzo al mediodía. Los trabajos se enfocarán en la pasarela peatonal que conecta con la terminal de transporte, una zona de alta circulación.

Durante este periodo, el servicio de la Línea 1 se mantendrá operando en horario regular entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaita.

La entidad aseguró que, tras la reapertura, los trabajos continuarán sin afectar la seguridad ni la movilidad de los usuarios.