PANAMÁ

Productos del IMA: Conoce qué productos venden y cuánto puedes comprar por persona

El IMA ofrece productos de la canasta básica a precios económicos.
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2025 08:55
Con agroferias y tiendas permanentes, el IMA promueve la economía local y garantiza productos frescos para la población.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) organiza agroferias a nivel nacional en distintos puntos del país y, además, cuenta con más de 10 tiendas permanentes distribuidas en todo Panamá.

Cabe señalar que para para adquirir arroz y otros alimentos del IMA, los clientes deberán presentar su cédula de identidad antes de realizar la compra. La información será verificada mediante código QR escaneado a través del Asistente Digital Personal (PDA, por sus siglas en inglés).

Detalles de la venta de productos que ofrece el IMA

A continuación, se detallan algunos productos que ofrece el IMA, su presentación, precio de venta y la cantidad máxima permitida por persona:

-Arroz pilado y empacado (5lb): B/.1.25 (máx. 5)

-Frijoles chiricanos (1lb): B/.0.25 (máx. 6)

-Frijoles chiricanos vigna (1lb): B/.0.50 (máx. 6)

-Frijoles dulces en lata (312g): B/.0.50 (máx. 4)

-Frijoles negros (1lb): B/.0.60 (máx. 4)

-Lentejas en lata (312g): B/.0.50 (máx. 4)

-Lentejas (1lb): B/.0.50 (máx. 4)

-Lentejas con verduras (312g): B/.0.50 (máx. 4)

-Porotos (1lb): B/.0.50 (máx. 3)

-Porotos en lata (312g): B/.0.50 (máx. 3)

-Porotos en salmuera (312g): B/.0.50 (máx. 3)

-Maíz pilado (2lb): B/.0.40 (máx. 6)

-Ñame pelado al vacío (1lb): B/.1.00 (máx. 4)

-Yuca parafinada (1lb): B/.0.20 (máx. 4)

-Arvejas (1lb): B/.0.40 (máx. 4)

-Pechugas de pollo en salsa de tomate (312g): B/.1.00 (máx. 6)

-Atún en trozos (170g): B/.0.30 (máx. 6)

-Salchichas (142g): B/.0.40 (máx. 4)

-Sardinas en salsa de tomate (5.5oz): B/.0.25 (máx. 4)

-Jamonilla de puerco (320g): B/.1.00 (máx. 4)

-Guandú (14oz): B/.0.75 (máx. 4)

-Guandú nacional (312g): B/.0.50 (máx. 4)

-Queso procesado americano IWS (32 rebanadas): B/.3.50 (máx. 2)

-Piñas en almíbar (15oz): B/.0.75 (máx. 4)

-Sopa de fideos (60g): B/.0.25 (máx. 4)

-Sopa de vegetales con carne (312g): B/.0.50 (máx. 4)

-Pasta de tomate (113g): B/.0.25 (máx. 4)

-Aceite (900ml): B/.1.00 (máx. 4)

-Azúcar (400g): B/.0.40 (máx. 2)

-Sal (1lb): B/.0.15 (máx. 2)

-Café (227g): B/.0.75 (máx. 3)

-Café (264g): B/.1.00 (máx. 3)

-Coditos (250g): B/.0.25 (máx. 6)

-Espagueti (1lb): B/.0.25 (máx. 6)

