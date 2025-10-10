Productos del IMA: Conoce qué productos venden y cuánto puedes comprar por persona

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) organiza agroferias a nivel nacional en distintos puntos del país y, además, cuenta con más de 10 tiendas permanentes distribuidas en todo Panamá.

Cabe señalar que para para adquirir arroz y otros alimentos del IMA, los clientes deberán presentar su cédula de identidad antes de realizar la compra. La información será verificada mediante código QR escaneado a través del Asistente Digital Personal (PDA, por sus siglas en inglés).