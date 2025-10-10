Un día como hoy, Panamá tocó el cielo: La hazaña de la clasificación a Rusia 2018

A partir del 2017, cada 10 de octubre es un día especial para el pueblo panameño. Hoy, pero ocho años atrás, Panamá consiguió lo que muchos pensaban que no se iba a dar en ese momento. La selección panameña se clasificó a su primera Copa Mundial de la FIFA, luego de vencer 2-1 a Costa Rica en el estadio Rommel Fernández.

Los goles de Blas Pérez y Román Torres, este último sobre el final del partido, hicieron posible que Panamá fuera al Mundial Rusia 2018. En ese momento, el equipo dependía de Estados Unidos, quienes tenían que caer en Trinidad y Tobago.

Consumado el partido, lo que vino después fue prácticamente una fiesta nacional. Los fanáticos saltaron al terreno de juego, mientras que otros estaban en las calles celebrando la clasificación. Ese día, los jugadores hicieron un recorrido por ciertas zonas de la ciudad celebrando la clasificación con los aficionados.

Como casualidades de la vida, en este día que se cumplen ocho años de aquella gesta, el equipo panameño se juega su clasificación a la Copa Mundial 2026 cuando se enfrenten a El Salvador en el estadio Cuscatlán a las 8:00 p.m. (hora local).

Si nos vamos a las estadísticas, este 10 de octubre, Panamá ha jugado otros partidos importantes en el que ha saldado con victoria. En este fecha Panamá venció en el 2021 a los ticos en el debut de Thomas Christiansen como director técnico en un duelo amistoso.