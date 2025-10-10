Un día como hoy, Panamá tocó el cielo: La hazaña de la clasificación a Rusia 2018

<b>También el equipo panameño consiguió vencer por primera vez en la historia a Estados Unidos en un partido de eliminatoria por allá en el 2021 rumbo a Catar 2022</b>. Con un tanto de Aníbal Godoy se consumió este histórico triunfo ante el elenco de las barras y las estrellas.Ahora el panorama es completamente distinto y en esta fecha tan especial, los seleccionados por Christiansen buscarán romper una mala racha contra los salvadoreños en el Cuscatlán y mantener viva esa llama de esperanza de clasificar al Mundial 2026.