Caja de Ahorros honra la trayectoria de más de 300 colaboradores con el liderazgo de Andrés Farrugia

<u><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.cajadeahorros.com.pa/" target="_blank">Caja de Ahorros</a></b></u> celebró un emotivo acto de reconocimiento a más de 300 colaboradores en todo el país, quienes han dedicado entre 5 y 50 años de servicio a la institución. El evento fue presidido por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.andresfarrugiag.com.pa/" target="_blank"><u><b>Andrés Farrugia</b></u><b>, Gerente General de Caja de Ahorros</b></a>, quien resaltó que el verdadero motor del banco son las personas que lo han construido a lo largo de su historia.<i>En su intervención, Andrés Farrugia subrayó que 'cada colaborador es parte de la historia viva de este banco. Reconocer a quienes han dedicado gran parte de su carrera en Caja de Ahorros es reafirmar que nuestra institución se construye gracias al compromiso y la entrega de su gente. Son ustedes quienes han dado sentido a nuestra misión y han hecho que Caja de Ahorros no sea solo una institución financiera, sino un símbolo de confianza, esfuerzo y esperanza para todo Panamá'.</i><b>Durante la ceremonia se rindió homenaje a colaboradores con 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y hasta 50 años de servicio. </b>Entre ellos, Jorge Sarmiento de Panamá, quien cumplió medio siglo en la entidad; Emibel Burgos de Provincias Centrales, con 30 años; e Irving Saldaña de Chiriquí, con 35 años de trayectoria, expresaron su agradecimiento a la institución por las oportunidades de crecimiento personal y profesional.El acto también sirvió para reafirmar los valores institucionales que guían la labor de la Caja de Ahorros: responsabilidad, ética, innovación, compromiso social y servicio al cliente, valores que —en palabras de Andrés Farrugia—<i> 'son la base que nos permite consolidarnos como referente del sistema financiero panameño y como el banco estatal de todos los panameños'.</i><b>Tradición que une generaciones</b>Uno de los momentos más especiales del evento fue la presentación renovada del icónico jingle 'No te lo gastes todo', interpretado por los hermanos Gaitán, el legendario Nando Boom y el tipiquero Alejandro Torres. La música, que forma parte de la memoria colectiva del país, motivó a los asistentes a cantar y bailar, reforzando un mensaje que ha trascendido generaciones y que promueve la cultura del ahorro.En este contexto, Andrés Farrugia invitó a recordar el valor de ese lema histórico, señalando que<i> 'la prudencia, el ahorro y la responsabilidad son principios que siguen guiando a nuestra institución y que continuarán siendo fundamentales para el futuro de Panamá'.</i>Con este homenaje,<b> Caja de Ahorros reafirma su compromiso de fortalecer una cultura organizacional basada en el reconocimiento y la motivación</b>, convencida de que su mayor fortaleza está en el talento humano que la impulsa día a día bajo el liderazgo de su Gerente General.