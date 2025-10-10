MiAmbiente da orden de proceder a la auditoría integral de la mina Cobre Panamá

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) entrega la orden de proceder a la empresa SGS Panamá Control Services Inc., responsable de llevar a cabo la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, en Donoso, Colón.

Esta acción, sin embargo, es parte de un proceso respaldado también por la Contraloría General de la República, que recientemente refrendó el contrato adjudicado para dicha auditoría.

El contrato incluye obligaciones específicas para el auditor en las áreas financiera y ambiental, enfocándose en manejo de residuos, calidad del agua y aire, emisiones, seguridad de relaves, biodiversidad, reforestación, relaciones con las comunidades locales y cumplimiento de normativa tributaria.

Con la orden de proceder entregada por MiAmbiente, se formaliza el arranque del proceso de auditoría integral, que abarcará el cumplimiento ambiental, social, legal y tributario del proyecto minero.

Se prevé un periodo de ejecución de seis meses, más dos adicionales para cerrar, liquidar y consolidar los hallazgos.

La auditoría debe ajustarse a los estándares técnicos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Categoría III, y se desarrollará mediante inspecciones de campo, revisión documental y análisis comparativo de las obligaciones asumidas frente a las acciones ejecutadas.

Con este acto, MiAmbiente enfatizó su apertura a recibir observaciones y sugerencias de la ciudadanía, organizaciones ambientales y otros sectores interesados, con el fin de enriquecer el proceso y garantizar su transparencia.

El arranque de esta auditoría se da en medio de un escenario jurídico sensible. En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales ciertos aspectos del contrato minero, lo que condujo al cese de las operaciones de la mina.

Aun así, Panamá enfrenta diversos reclamos internacionales en arbitrajes presentados por la empresa concesionaria (Minera Panamá, S.A. y compañías afines) ante el CIADI.

Aunque algunos de esos procesos se encuentran suspendidos de manera voluntaria por las partes, otros siguen activos en su trámite arbitrario.