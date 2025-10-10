Al menos 19 desaparecidos y varios muertos por una explosión en fábrica de bombas en EEUU

Al menos 19 desaparecidos, incluyendo una cifra aún indeterminada de muertos, dejó este viernes una <b>explosión en una fábrica de bombas en Tennessee, en el sur de Estados Unidos, informaron autoridades locales.</b><b>El estallido ocurrió por la mañana en la planta de la compañía Accurate Energetic Systems en el área de la ciudad de Bucksnort</b>, cerca de 100 kilómetros del suroeste de Nashville, confirmó la Oficina del Alguacil del Condado de Hickman, donde los servicios de emergencia continuaban la búsqueda y rescate.<i>'Tenemos varias personas que están desaparecidas. Estamos intentando ser conscientes con las familias por esa situación. Tenemos algunas personas que, podemos confirmar, están muertas',</i> expresó el alguacil Chris Davis en una rueda de prensa.Aunque aún se desconocen los motivos del accidente, las autoridades reportaron que un 'estallido devastador' ocurrió a las 7:45 hora local (13:45 GMT), lo que afectó a un 'edificio entero'.En dicho lugar había 19 empleados, cuyo paradero aún es desconocido, reportó el director de Asistencia Médica de Emergencia (EMA) del condado de Humphreys, Odell Poyner, a la televisora local WKRN.<b>La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) se ha desplazado al lugar para auxiliar con la emergencia.</b>Accurate Energetic Systems fabrica explosivos militares, según explicaron las autoridades, mientras que su sitio web oficial señala que 'fabrica y provee soluciones para productos energéticos que sirven a las industrias de defensa, la aeroespacial, de demolición, y petróleo y gas'.