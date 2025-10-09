Eliminatorias: Los cinco puntos clave de El Salvador

Panamá y El Salvador se verán las caras este viernes 10 de octubre por las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.Los dirigidos por Thomas Christiansen tienen entre ceja y ceja conseguir los tres puntos que los acerquen a puestos de clasificación, mientras que los salvadoreños defenderán su localía en el estadio Cuscatlán, un campo que históricamente se le ha resistido a Panamá.Previo a este encuentro, destacamos algunos puntos claves del equipo salvadoreño. Factor localía, jugadores importantes y su sistema de juego.