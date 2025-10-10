Planta de Chilibre celebra 50 años, en medio de retos, como motor del agua en Panamá

La <a href="/tag/-/meta/planta-potabilizadora-de-chilibre-federico-guardia-conte"><b>planta potabilizadora de</b><b> Federico Guardia Conte</b></a>, ubicada <b>Chilibre</b>, conmemoró este jueves 10 de octubre<b> sus 50 años de operaciones ininterrumpidas</b>, consolidándose como un pilar escencial para el abastecimiento de agua potable en la cuidad de Panamá y el distrito de San Miguelito.<b>Inagurada el de 10 de octubre de 1975</b>, esta planta, conocida como <b>'la gigante que transforma el agua en confianza'</b>, ha sido símbolo de proceso y desarrollo para el país, demostrando la capicidad de Panamá para gestionar sus recursos hídricos en beneficio de la población. Durante el acto conmemorativo, el director ejecutivo del <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)</a></b>, <b>Rutilio Villarreal,</b> destacó la importancia estratégica de la planta para la seguridad hídrica nacional. <i>'La planta de Chilibre es un símbolo nacional, porque representa la seguridad hidrica del país y refleja nuestra capacidad de garantizar un recurso vital para todos', </i>afirmó.<b>Villarreal también anunció un ambicioso plan de modernización que incluye la sustitución de válvulas</b>, rejillas y compuertas instaladas desde 1975, la actualización de los sistemas hidráulicos con tecnología eléctrica avanzada y el refuerzo de las estaciones de bombeo. Además, se han incorporado sistemas de videovigilancia, telemetría en tiempo real y mejoras en la infraestructura eléctrica, todo con miras a garantizar un modelo de gestión hídrica más inteligente, resiliente y sostenible.Como parte de la celebración, <b>el IDAAN rindió un homenaje póstumo al ingeniero Federico Guardia Conte</b>, quien impulsó la construcción de la planta durante su gestión como director ejecutivo del IDAAN entre 1961 y 1968. También se reconoció la trayectoria de los exsuperintendentes Catalina Guerra (1977-1989) y Rodrigo Barragán (1989-2006), así como a trabajadores con mayor tiempo de servicio.La jornada incluyó además la apertura oficial del museo temático de la planta, que ofrece a los visitantes un recorrido por la historia, evolución y relevancia de esta infraestructura vital para el desarrollo del país.