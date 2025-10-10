Planta de Chilibre celebra 50 años, en medio de retos, como motor del agua en Panamá

La planta potabilizadora de Federico Guardia Conte, ubicada Chilibre, conmemoró este jueves 10 de octubre sus 50 años de operaciones ininterrumpidas, consolidándose como un pilar escencial para el abastecimiento de agua potable en la cuidad de Panamá y el distrito de San Miguelito.

Inagurada el de 10 de octubre de 1975, esta planta, conocida como “la gigante que transforma el agua en confianza”, ha sido símbolo de proceso y desarrollo para el país, demostrando la capicidad de Panamá para gestionar sus recursos hídricos en beneficio de la población.

Durante el acto conmemorativo, el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, destacó la importancia estratégica de la planta para la seguridad hídrica nacional. “La planta de Chilibre es un símbolo nacional, porque representa la seguridad hidrica del país y refleja nuestra capacidad de garantizar un recurso vital para todos”, afirmó.

Villarreal también anunció un ambicioso plan de modernización que incluye la sustitución de válvulas, rejillas y compuertas instaladas desde 1975, la actualización de los sistemas hidráulicos con tecnología eléctrica avanzada y el refuerzo de las estaciones de bombeo. Además, se han incorporado sistemas de videovigilancia, telemetría en tiempo real y mejoras en la infraestructura eléctrica, todo con miras a garantizar un modelo de gestión hídrica más inteligente, resiliente y sostenible.

Como parte de la celebración, el IDAAN rindió un homenaje póstumo al ingeniero Federico Guardia Conte, quien impulsó la construcción de la planta durante su gestión como director ejecutivo del IDAAN entre 1961 y 1968.

También se reconoció la trayectoria de los exsuperintendentes Catalina Guerra (1977-1989) y Rodrigo Barragán (1989-2006), así como a trabajadores con mayor tiempo de servicio.La jornada incluyó además la apertura oficial del museo temático de la planta, que ofrece a los visitantes un recorrido por la historia, evolución y relevancia de esta infraestructura vital para el desarrollo del país.