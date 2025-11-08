Tiendas del IMA reabrirán en todo el país el 12 de noviembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa a la población que todas sus tiendas a nivel nacional reabrirán el miércoles 12 de noviembre de 2025, en su horario regular de atención.

La institución agradece a los usuarios por su comprensión y reitera su compromiso de seguir ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles, en beneficio de las familias panameñas.