Tiendas del IMA reabrirán en todo el país el 12 de noviembre

A continuación, se detallan algunos productos que ofrece el IMA, su presentación, precio de venta y la cantidad máxima permitida por persona:-Arroz pilado y empacado (5lb): B/.1.25 (máx. 5)-Frijoles chiricanos (1lb): B/.0.25 (máx. 6)-Frijoles chiricanos vigna (1lb): B/.0.50 (máx. 6)-Frijoles dulces en lata (312g): B/.0.50 (máx. 4)-Frijoles negros (1lb): B/.0.60 (máx. 4)-Lentejas en lata (312g): B/.0.50 (máx. 4)-Lentejas (1lb): B/.0.50 (máx. 4)-Lentejas con verduras (312g): B/.0.50 (máx. 4)-Porotos (1lb): B/.0.50 (máx. 3)-Porotos en lata (312g): B/.0.50 (máx. 3)-Porotos en salmuera (312g): B/.0.50 (máx. 3)-Maíz pilado (2lb): B/.0.40 (máx. 6)-Ñame pelado al vacío (1lb): B/.1.00 (máx. 4)-Yuca parafinada (1lb): B/.0.20 (máx. 4)-Arvejas (1lb): B/.0.40 (máx. 4)-Pechugas de pollo en salsa de tomate (312g): B/.1.00 (máx. 6)-Atún en trozos (170g): B/.0.30 (máx. 6)-Salchichas (142g): B/.0.40 (máx. 4)-Sardinas en salsa de tomate (5.5oz): B/.0.25 (máx. 4)-Jamonilla de puerco (320g): B/.1.00 (máx. 4)-Guandú (14oz): B/.0.75 (máx. 4)-Guandú nacional (312g): B/.0.50 (máx. 4)-Queso procesado americano IWS (32 rebanadas): B/.3.50 (máx. 2)-Piñas en almíbar (15oz): B/.0.75 (máx. 4)-Sopa de fideos (60g): B/.0.25 (máx. 4)-Sopa de vegetales con carne (312g): B/.0.50 (máx. 4)-Pasta de tomate (113g): B/.0.25 (máx. 4)-Aceite (900ml): B/.1.00 (máx. 4)-Azúcar (400g): B/.0.40 (máx. 2)-Sal (1lb): B/.0.15 (máx. 2)-Café (227g): B/.0.75 (máx. 3)-Café (264g): B/.1.00 (máx. 3)-Coditos (250g): B/.0.25 (máx. 6)-Espagueti (1lb): B/.0.25 (máx. 6)