PANAMÁ

Tiendas del IMA reabrirán en todo el país el 12 de noviembre

Las tiendas del IMA vuelven a operar con normalidad para seguir ofreciendo productos económicos a la población.
Las tiendas del IMA vuelven a operar con normalidad para seguir ofreciendo productos económicos a la población. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/11/2025 11:06
El IMA anunció la reapertura de todas sus tiendas a nivel nacional, las cuales atenderán nuevamente en su horario regular.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa a la población que todas sus tiendas a nivel nacional reabrirán el miércoles 12 de noviembre de 2025, en su horario regular de atención.

La institución agradece a los usuarios por su comprensión y reitera su compromiso de seguir ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles, en beneficio de las familias panameñas.

IMA detalla la venta de productos disponibles en sus tiendas a nivel nacional

A continuación, se detallan algunos productos que ofrece el IMA, su presentación, precio de venta y la cantidad máxima permitida por persona:

-Arroz pilado y empacado (5lb): B/.1.25 (máx. 5)

-Frijoles chiricanos (1lb): B/.0.25 (máx. 6)

-Frijoles chiricanos vigna (1lb): B/.0.50 (máx. 6)

-Frijoles dulces en lata (312g): B/.0.50 (máx. 4)

-Frijoles negros (1lb): B/.0.60 (máx. 4)

-Lentejas en lata (312g): B/.0.50 (máx. 4)

-Lentejas (1lb): B/.0.50 (máx. 4)

-Lentejas con verduras (312g): B/.0.50 (máx. 4)

-Porotos (1lb): B/.0.50 (máx. 3)

-Porotos en lata (312g): B/.0.50 (máx. 3)

-Porotos en salmuera (312g): B/.0.50 (máx. 3)

-Maíz pilado (2lb): B/.0.40 (máx. 6)

-Ñame pelado al vacío (1lb): B/.1.00 (máx. 4)

-Yuca parafinada (1lb): B/.0.20 (máx. 4)

-Arvejas (1lb): B/.0.40 (máx. 4)

-Pechugas de pollo en salsa de tomate (312g): B/.1.00 (máx. 6)

-Atún en trozos (170g): B/.0.30 (máx. 6)

-Salchichas (142g): B/.0.40 (máx. 4)

-Sardinas en salsa de tomate (5.5oz): B/.0.25 (máx. 4)

-Jamonilla de puerco (320g): B/.1.00 (máx. 4)

-Guandú (14oz): B/.0.75 (máx. 4)

-Guandú nacional (312g): B/.0.50 (máx. 4)

-Queso procesado americano IWS (32 rebanadas): B/.3.50 (máx. 2)

-Piñas en almíbar (15oz): B/.0.75 (máx. 4)

-Sopa de fideos (60g): B/.0.25 (máx. 4)

-Sopa de vegetales con carne (312g): B/.0.50 (máx. 4)

-Pasta de tomate (113g): B/.0.25 (máx. 4)

-Aceite (900ml): B/.1.00 (máx. 4)

-Azúcar (400g): B/.0.40 (máx. 2)

-Sal (1lb): B/.0.15 (máx. 2)

-Café (227g): B/.0.75 (máx. 3)

-Café (264g): B/.1.00 (máx. 3)

-Coditos (250g): B/.0.25 (máx. 6)

-Espagueti (1lb): B/.0.25 (máx. 6)

