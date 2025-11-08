Un tamborito para exigir justicia: así despidieron a Esteban De León Osorio en su funeral

Durante un breve discurso, la madre de Esteban agradeció a los presentes en acompañarla a despedir a su hijo, a quien recordó como un hombre alegre y amante del folclore. 'Hay gente aquí que ni conozco, pero que les agradezco tanto por venir. Me siento muy contenta. No tienen idea', comentó la madre. Vestidos de blanco y con indumentaria típica, los amigos, familiares y vecinos salieron de la Parroquia Espíritu Santo al ritmo de una tuna hacia el Cementerio de Las Praderas, donde descansará los restos de Esteban.