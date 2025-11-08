Un tamborito para exigir justicia: así despidieron a Esteban De León Osorio en su funeral

”Solamente pido que se haga justicia porque mi hijo era un hombre de bien, y también pido paz”, estas fueron las palabras que dio la madre de Esteban De León Osorio, en la mañana de este sábado 8 de noviembre, cuando en medio de lagrimas y sonrisa, cargaba la cripta de su hijo, a su salida de la Parroquia Espíritu Santo, ubicado en la 24 de Diciembre.

A ritmo de salomas, cantaderas y tamboritos, amigos, vecinos y familiares, se agruparon para recordar con alegría la partida de Esteban, quien apareció sin vida el pasado 5 de noviembre cerca de una iglesia en el sector de Las Paredes, corregimiento de la 24 de Diciembre.

Esteban había sido reportado como desaparecido el 31 de octubre de 2025, tras ser visto por última vez saliendo de la casa de su abuela en La Morelo, Tocumen, conduciendo su vehículo Forting gris con placa E03025.

Tres días después, ese mismo automóvil apareció totalmente calcinado en el área de Malengue, Pacora, a pocos kilómetros del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Desde el primer momento, los familiares y vecinos señalaron lo mismo: las autoridades no actuaron a tiempo.