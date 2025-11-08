  1. Inicio
Un tamborito para exigir justicia: así despidieron a Esteban De León Osorio en su funeral

La cripta de los restos de Esteban De León Osorio, durante la misa que se realizó en la Parroquia Espíritu Santo. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 08/11/2025 11:24
El joven de 25 años fue encontrado sin vida el pasado 5 de noviembre, en el sector de al 24 de diciembre

”Solamente pido que se haga justicia porque mi hijo era un hombre de bien, y también pido paz”, estas fueron las palabras que dio la madre de Esteban De León Osorio, en la mañana de este sábado 8 de noviembre, cuando en medio de lagrimas y sonrisa, cargaba la cripta de su hijo, a su salida de la Parroquia Espíritu Santo, ubicado en la 24 de Diciembre.

A ritmo de salomas, cantaderas y tamboritos, amigos, vecinos y familiares, se agruparon para recordar con alegría la partida de Esteban, quien apareció sin vida el pasado 5 de noviembre cerca de una iglesia en el sector de Las Paredes, corregimiento de la 24 de Diciembre.

Esteban había sido reportado como desaparecido el 31 de octubre de 2025, tras ser visto por última vez saliendo de la casa de su abuela en La Morelo, Tocumen, conduciendo su vehículo Forting gris con placa E03025.

Tres días después, ese mismo automóvil apareció totalmente calcinado en el área de Malengue, Pacora, a pocos kilómetros del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Desde el primer momento, los familiares y vecinos señalaron lo mismo: las autoridades no actuaron a tiempo.

Madre de Esteban De León Osorio. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Defensa oficial

La Policía Nacional y el Ministerio Público ofrecieron declaraciones que, lejos de calmar la indignación, alimentaron la desconfianza.El director policial, Jaime Fernández, aseguró a TVN Noticias que “hay más de cinco personas identificadas que pudieron participar en el hecho”, y defendió la labor de sus unidades: “Desde los primeros reportes acompañamos a la familia y realizamos allanamientos para recolectar información”.

La Procuraduría General de la Nación, por su parte, difundió un comunicado donde insiste en que la búsqueda se activó inmediatamente tras la denuncia presentada el 1 de noviembre, y que la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas “realizó verificaciones, allanamientos y recorridos”. El documento incluso desmiente la necesidad de esperar 24 o 48 horas para reportar desapariciones.

La Parroquia Espíritu Santo, ubicado en la 24 de Diciembre, fue el punto de encuentro para que familiares y amigos dieran el último adiós a Esteban De León Osorio. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
El último a dios

Durante un breve discurso, la madre de Esteban agradeció a los presentes en acompañarla a despedir a su hijo, a quien recordó como un hombre alegre y amante del folclore.

”Hay gente aquí que ni conozco, pero que les agradezco tanto por venir. Me siento muy contenta. No tienen idea”, comentó la madre.

Vestidos de blanco y con indumentaria típica, los amigos, familiares y vecinos salieron de la Parroquia Espíritu Santo al ritmo de una tuna hacia el Cementerio de Las Praderas, donde descansará los restos de Esteban.

Familiares y amigos en el funeral de Esteban De León Osorio. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Captura

En la madrugada de este sábado, la Polícia Nacional (PN) había informado sobre la aprehensión que realizaron en Arraiján de un hombre presuntamente vinculado al homicidio de Esteban.

La PN aseguró que continuará trabajando en conjunto con las autoridades judiciales y en apoyo de toda la comunidad para poder dar con la captura de personas que han cometido este y otros hechos delictivos.

