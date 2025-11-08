Mundial Sub-17: Panamá se complica y queda con un pie fuera

Sin puntos. Así culminó para la selección de Panamá la segunda jornada del Grupo J del Mundial Sub-17 tras enfrentarse a Paraguay en el Aspire Zone, Doha.

El partido empezó con buenas sensaciones para la selección de Panamá. Al minuto 36, llegó la más clara oportunidad para el equipo panameño con un tiro libre, pero el palo frenó la entrada a la portería del cañonazo de Ángel James.

En los últimos minutos del primer tiempo, Paraguay tuvo varias oportunidades de anotar, pero no se concretaron y ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

El panorama se complicó para los dirigidos por Leonardo Pipino al inicio del segundo tiempo. Apenas al minuto 46, Jossimar Insturaín recibió la segunda tarjeta amarilla, dejando a Panamá con solo diez jugadores en la cancha, una ventaja que Paraguay no tardó en aprovechar.