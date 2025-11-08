  1. Inicio
Mundial Sub-17: Panamá se complica y queda con un pie fuera

Los dirigidos por Leonardo Pipino cumplían con la segunda jornada del Grupo J del Mundial Sub-17.
Por
Kathyria Caicedo
  • 08/11/2025 11:30
La selección de Panamá se enfrentaba a Paraguay cumpliendo con su segundo encuentro del Mundial Sub-17 Catar 2025.

Sin puntos. Así culminó para la selección de Panamá la segunda jornada del Grupo J del Mundial Sub-17 tras enfrentarse a Paraguay en el Aspire Zone, Doha.

El partido empezó con buenas sensaciones para la selección de Panamá. Al minuto 36, llegó la más clara oportunidad para el equipo panameño con un tiro libre, pero el palo frenó la entrada a la portería del cañonazo de Ángel James.

En los últimos minutos del primer tiempo, Paraguay tuvo varias oportunidades de anotar, pero no se concretaron y ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

El panorama se complicó para los dirigidos por Leonardo Pipino al inicio del segundo tiempo. Apenas al minuto 46, Jossimar Insturaín recibió la segunda tarjeta amarilla, dejando a Panamá con solo diez jugadores en la cancha, una ventaja que Paraguay no tardó en aprovechar.

Al minuto 50 llegó el primer gol para los sudamericanos, y cuatro minutos después cayó el segundo tanto. El segundo gol fue producto de una jugada preparada, donde Pedro Villalba recibió un rebote y lo mandó al fondo de la portería panameña.

¿Cuándo es el próximo partido de Panamá en el Mundial Sub-17?

Para cerrar la fase de grupos, la selección de Panamá se medirá ante Uzbekistán: La llamada ‘Rojita’ cerrará su participación en el Mundial Sub-17 el próximo martes 11 de noviembre a las 8:30 a.m.

En su debut, Panamá se enfrentó a la República de Irlanda, el cual terminó por goleada.

