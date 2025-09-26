Colombia y Panamá lanzan una estrategia conjunta de seguridad en la frontera

<b>Colombia y Panamá anunciaron una estrategia conjunta de seguridad en la frontera común </b>con el objetivo de combatir a los grupos armados ilegales, el narcotráfico, la minería ilegal y la migración irregular que afectan la zona del Darién.<i>'Hemos firmado una hoja de ruta que refuerza los esfuerzos que hacemos de forma permanente en el área terrestre y marítima de ambas naciones',</i> explicó el <b>comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el almirante Francisco Cubides</b>, en una rueda de prensa en Cartagena de Indias.El acuerdo se firmó con motivo de la XXVII Comisión Binacional Fronteriza (Combifro) por Cubides y el <b><a href="/tag/-/meta/senafront-servicio-nacional-de-fronteras">director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, Larry Solís Velásquez.</a></b>El oficial colombiano detalló que en su zona opera el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y, del lado panameño, organizaciones como Manzana Cero y las Mafias Filipinas, dedicadas a actividades como narcotráfico, contrabando, minería ilegal, pesca ilegal y control de rutas migratorias.Las operaciones conjuntas comenzarán de manera inmediata y tendrán como meta principal el desmantelamiento de las redes del Clan del Golfo.