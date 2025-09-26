Colombia y Panamá lanzan una estrategia conjunta de seguridad en la frontera

Colombia y Panamá anunciaron una estrategia conjunta de seguridad en la frontera común con el objetivo de combatir a los grupos armados ilegales, el narcotráfico, la minería ilegal y la migración irregular que afectan la zona del Darién.

“Hemos firmado una hoja de ruta que refuerza los esfuerzos que hacemos de forma permanente en el área terrestre y marítima de ambas naciones”, explicó el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el almirante Francisco Cubides, en una rueda de prensa en Cartagena de Indias.

El acuerdo se firmó con motivo de la XXVII Comisión Binacional Fronteriza (Combifro) por Cubides y el director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, Larry Solís Velásquez.

El oficial colombiano detalló que en su zona opera el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y, del lado panameño, organizaciones como Manzana Cero y las Mafias Filipinas, dedicadas a actividades como narcotráfico, contrabando, minería ilegal, pesca ilegal y control de rutas migratorias.

Las operaciones conjuntas comenzarán de manera inmediata y tendrán como meta principal el desmantelamiento de las redes del Clan del Golfo.