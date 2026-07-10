Jueza imputa cargos y decreta detención provisional a Noriel Araúz

El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se mantendrá bajo detención provisional, imputado por enriquecimiento injustificado agravado. Así lo determinó la jueza de garantías Irene Cedeño durante la audiencia celebrada este viernes 10 de julio en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora en la que también se decretó legal su aprehensión y una diligencia de seguimiento.

Los cargos se sustentan en un informe de auditoría presentado por la Contraloría General de la República que revela un presunto enriquecimiento no justificado de 1.3 millones de dólares a favor de Araúz. El informe compara los ingresos y egresos de Araúz durante el período 2019-2024, cuando ocupó los cargos de asesor técnico de la Dirección de Marina Mercante y luego administrador de la AMP.

Araúz fue aprehendido el miércoles de esta semana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando regresaba al país de un viaje a Paraguay.

La jueza Cedeño dictaminó que existe un riesgo de fuga al tomar en cuenta que el Ministerio Público fue a la casa de Araúz en múltiples ocasiones a notificarle de la investigación, siendo recibidos por su esposa y la trabajadora doméstica, y que a pesar de esto el exadministrador de la AMP tomó la decisión de salir del país, incluso empezando el trámite para un permiso de residencia temporal en Paraguay. De acuerdo al propio testimonio de Araúz, actualmente devenga unos 150 mil dólares al año, lo que la jueza considera es dinero suficiente para vivir fuera del país.

El Ministerio Público estuvo representado por las fiscales anticorrupción Jenisbeth Malek y Patricia Herrera. Herrera presentó en detalle un listado de cuentas bancarias, vehículos y propiedades a nombre de Araúz o en las cuáles aparece como beneficiario final.

De acuerdo a las declaracionea patrimoniales de Araúz, citadas por la Fiscalía, devengaba ingresos anuales durante su tiempo en la AMP de entre 98 mil y 103 mil dólares. Según la información bancaria obtenida por la Fiscalía, los depósitos a distintas cuentas se incrementaron en miles de dólares mensuales luego del ingreso de Araúz a la AMP.

En 2023, habría comprado una Lexus valorada en 150 mil dólares a través de una sociedad anónima en la que aparece como beneficiario final. Este es también el monto que aproximadamente, de acuerdo a las declaraciones de Araúz en la audiencia de hoy, actualmente gana al año.

La Fiscalía señaló también que Araúz ha realizado múltiples viajes a Sudamérica este año, y que su salida del país podría dificultar el proceso judicial.

La defensa de Araúz, liderizada por el abogado César Ruiloba, explicó que se encontraba en Paraguay evaluando una oferta de trabajo con una empresa. Recordaron que Araúz es arquitecto naval de profesión y manifestaron que después de salir de la AMP en 2024 no le era posible conseguir trabajo en Panamá, por lo que exploraba otras alternativas.

Ruiloba cuestionó la metodología usada para realizar el informe de auditoría y criticó que se mezclaran propiedades y patrimonio de distintos miembros de la familia. Al salir de la audiencia, arremetió contra la decisión de la jueza Cedeño.

“En este país hay jueces cobardes, en este país no hay independencia judicial y sucumbe ante la propuesta de un Estado policíaco de ministros de seguridad que privilegian el discurso de la seguridad nacional sobre los derechos de los ciudadanos. Este país está dormido”, declaró Ruiloba. “Es una verdadera lástima, porque hoy se trata de un funcionario de un gobierno opositor, o porque se trata de sindicalistas, o porque se trata de gente humilde que no está vinculada al gobierno, al discurso de la seguridad nacional”.

La defensa de Araúz apeló la decisión de otorgar medida cautelar de detención preventiva. La audiencia de apelación será el próximo 22 de julio.