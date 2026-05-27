Gasolina de 95 bajará a $5.06 por galón desde el 29 de mayo

Los precios máximos de los combustibles en Panamá volverán a registrar una reducción desde este viernes 29 de mayo, con rebajas que alcanzan hasta 17 centavos por galón en el diésel bajo en azufre, según informó la Secretaría Nacional de Energía.

El ajuste estará vigente hasta el 12 de junio de 2026 y responde a una disminución en las cotizaciones internacionales de los derivados del petróleo, indicó la entidad.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de $1.337 por litro, equivalente a aproximadamente $5.06 por galón. La gasolina de 91 octanos costará $1.252 por litro, es decir, cerca de $4.74 por galón, mientras que el diésel bajo en azufre quedará en $1.279 por litro o unos $4.84 por galón.

La mayor reducción del periodo se aplicó al diésel bajo en azufre, que disminuyó 4.5 centavos por litro, equivalente a unos 17 centavos por galón. La gasolina de 95 bajó 2.6 centavos por litro y la de 91 octanos retrocedió 2.7 centavos.

Pese a las rebajas, las diferencias regionales se mantienen. En Changuinola, la gasolina de 95 octanos alcanzará $1.387 por litro, alrededor de $5.25 por galón, mientras que en Cerro Punta costará $1.366 por litro o cerca de $5.17 por galón.

En contraste, Panamá y Colón seguirán teniendo los precios más bajos del país debido a menores costos logísticos y de transporte.

La Secretaría Nacional de Energía señaló que los precios se revisan cada 14 días mediante un mecanismo basado en variables internacionales y costos logísticos.