Gasolina de 95 bajará a $5.06 por galón desde el 29 de mayo

Los precios máximos de los combustibles en Panamá volverán a registrar una reducción desde este <b>viernes 29 de mayo</b>, con rebajas que alcanzan hasta<b> 17 centavos</b> por galón en el diésel bajo en azufre, según informó la <b><a href="/tag/-/meta/sne-secretaria-nacional-de-energia">Secretaría Nacional de Energía</a></b>.El ajuste estará vigente hasta el 12 de junio de 2026 y responde a una disminución en las cotizaciones internacionales de los derivados del petróleo, indicó la entidad.En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de <b>$1.337 por litro</b>, equivalente a aproximadamente $5.06 por galón. La gasolina de 91 octanos costará <b>$1.252 por litro</b>, es decir, cerca de $4.74 por galón, mientras que el diésel bajo en azufre quedará en<b> $1.279 por litro</b> o unos $4.84 por galón.La mayor reducción del periodo se aplicó al diésel bajo en azufre, que disminuyó <b>4.5 centavos por litro</b>, equivalente a unos 17 centavos por galón. La gasolina de 95 bajó <b>2.6 centavos por litro</b> y la de 91 octanos retrocedió <b>2.7 centavos</b>.Pese a las rebajas, las diferencias regionales se mantienen. En Changuinola, la gasolina de 95 octanos alcanzará $1.387 por litro, alrededor de $5.25 por galón, mientras que en Cerro Punta costará $1.366 por litro o cerca de $5.17 por galón.En contraste, Panamá y Colón seguirán teniendo los precios más bajos del país debido a menores costos logísticos y de transporte.La <b>Secretaría Nacional de Energía</b> señaló que los precios se revisan cada 14 días mediante un mecanismo basado en variables internacionales y costos logísticos.